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    Общество

    Штаб блокады Донбасса созывает пресс-конференцию по поводу мобилизации

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (291)

    (обновлено: )46111
    Штаб торговой блокады с неподконтрольными территориями Донбасса объявил "мобилизацию патриотов Украины для начала активной фазы второго этапа блокады".
    Организаторы торговой блокады Донбасса. Архивное фото
    Facebook Штаб блокади торгівлі з окупантами

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Штаб торговой блокады в Донбассе проведет пресс-конференцию, посвященную мобилизации участников для начала второго этапа блокирования. 

    "Завтра (в пятницу — Ред.) в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Мобилизация патриотов для начала активной фазы второго этапа Блокады торговли с оккупантами", — говорится в официальном сообщении активистов. 

    Торговая блокада Донбасса. Архивное фото
    Страница "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook
    Заклинило. Снова блокада - активисты дают властям две недели

    На конференции, согласно сообщению, будут обсуждаться такие темы: мобилизация патриотов для начала активной фазы второго этапа блокады; освобождение военнопленных; национализация предприятий топливно-энергетического комплекса; развенчивание фейков о блокада и вопрос создания так называемых штабов АНТИблокады.

    Смотрите также: Винник о замене АТО на "оборонную войну против оккупационных войск"

    На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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