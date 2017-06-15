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    Гройсман: реинтеграция Донбасса должна проходить по хорватскому сценарию

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (556)

    (обновлено: )1344025
    По словам премьера Владимира Гройсмана, в правительстве создали совместную группу, в которую входят представители правительства Хорватии. Кабмин планирует "перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман призвал использовать опыт Хорватии в разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
    Трансформация АТО и реакция Рады. Опрос депутатов

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    По его словам, после установления контроля над границей с РФ, украинское правительство "должно восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине".

    "В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе", — цитирует Гройсмана в четверг сайт ТСН украинского телеканала "1+1".

    Глава Кабмина подчеркнул, что в ближайшие дни законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть внесен на рассмотрение в парламент. "Хорватия имеет очень важный опыт в этом вопросе. Вы все знаете о тех событиях, которые развивались на Балканах. Мы создали совместную группу, туда входят представители правительства Хорватии и представители правительства Украины, мы будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране", — заявил Гройсман.

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

    В прошлом году хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что страна готова оказать помощь властям Украины в реинтеграции Донбасса, поскольку Хорватия имеет личный опыт реинтеграции территорий, когда в начале 1990-х годов она потеряла контроль над четвертью своих земель.

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