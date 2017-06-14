Соцсети спорят: "конец АТО" - к выборам или к войне?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

АТО уже не то… Боевые действия на Донбассе давно переросли по продолжительности и масштабам формат антитеррористической операции, полагает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, предложивший проработать новые варианты решения затянувшегося конфликта.

"Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого нужно законодательно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", — полагает Турчинов.

Помимо этого секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.

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В соцсетях новую инициативу Турчинова восприняли весьма неоднозначно: "Я так понимаю, что будет новый формат с очевидно оригинальным названием. Только приведет ли это к победоносному завершению войны?";



"Похоже, Турчинов ищет варианты предоставить президенту применять армию без согласования с Верховной Радой".



"Турчинов толкает Порошенко к завершению АТО, а значит, к возобновлению активных действий и введению военного положения. Без этого, с приближением выборов, власть просто утечет из его рук и он с большой вероятностью будет арестован, как военный преступник", — нашлись в украинском сегменте соцсетей и такие предположения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook