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    Аналитика и комментарии

    Соцсети спорят: "конец АТО" - к выборам или к войне?

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (542)

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    Секретарь Совбеза Украины заговорил об отмене АТО: Александр Турчинов предлагает проработать новый формат защиты страны. Как изменится после этого ситуация на самом Донбассе и что думают по поводу такого громкого заявления простые украинцы?
    Учения ВДВ в Житомирской области.
    Министерство обороны Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    АТО уже не то… Боевые действия на Донбассе давно переросли по продолжительности и масштабам формат антитеррористической операции, полагает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, предложивший проработать новые варианты решения затянувшегося конфликта.

    "Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого нужно законодательно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", — полагает Турчинов.

    Помимо этого секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.

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    В соцсетях новую инициативу Турчинова восприняли весьма неоднозначно: "Я так понимаю, что будет новый формат с очевидно оригинальным названием. Только приведет ли это к победоносному завершению войны?";

    "Похоже, Турчинов ищет варианты предоставить президенту применять армию без согласования с Верховной Радой".

    "Турчинов толкает Порошенко к завершению АТО, а значит, к возобновлению активных действий и введению военного положения. Без этого, с приближением выборов, власть просто утечет из его рук и он с большой вероятностью будет арестован, как военный преступник", — нашлись в украинском сегменте соцсетей и такие предположения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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