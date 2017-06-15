Трансформация АТО и реакция Рады. Опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что парламент безотлагательно должен принять несколько важных законов о спецконфискации и об изменении формата АТО. По его мнению, ВР могла бы узаконить и решение о доступе западных партнеров к инвестиционным проектам в военно-промышленном комплексе.

Поддержит ли инициативы секретаря СНБО Верховная Рада, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислав Розенблат.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, наскільки мотивованою і своєчасною може бути зміна формату АТО, і чи готовий парламент за це голосувати?

— По-перше, любий законопроект, який виноситься до стін ВР, ми повинні ознайомитись. На жаль, ні я, ні мої колеги його не бачили. Є декілька інших законопроектів, які стосувались окупованої території. Я не можу сьогодні казати про те, яким чином і за який термін буде внесений новий законопроект про статус АТО чи статус окупованих територій. Вони сьогодні є окупованими, і вони сьогодні, дійсно, потерпають від агресії. Те, що на сьогоднішній день є можливість ввести військовий стан на території окупованих територій, я вважаю, це теж можливо і, в принципі, для цього, якщо треба внести якісь зміни до законопроектів і до законів України, ми готові голосувати, тому що питання звільнення наших територій – це суто військова частина, до якої ми повинні бути готові. Але, на моє переконання на сьогоднішній день, якщо згідно з Конституцією, є стан війни чи, дійсно, йде якась агресія по відношенню до України, є всі законні підстави ввести військовий стан взагалі на всій території України.

Чому це не робилось раніше? Ми всі розуміємо – це не тільки фінансовий аспект, те, що треба було від міжнародних організацій – допомогу чи інше, а стан нашого війська українського. Ми не могли допустити до того, щоб об’явити війну і відразу здатись в полон чи ще кудись, тому що війну неможливо зупинити, війну можна чи програти, чи виграти. На жаль, на той час, на 2014-ий рік, у нас не було можливості виграти війну, тому що не було українського війська, яке здатне було чинити опір. То завдяки українському народу, першим добровольцям, це, дійсно, ми зробили такий великий подвиг і зупинили ворога. Але сьогодні армія взагалі інша, армія має достатньо сил і, саме головне, бойовий досвід, який дозволяє казати, що наша армія сучасна і найкраща в Європі. Але нам ще не вистачає летальної зброї, не вистачає все-таки сучасного озброєння, те, що постійно ми кажемо нашим партнерам і те, що просимо у США чи європейських країн. На жаль, я ще раз повторюю, рішення з військовим станом для нас це ще, я думаю, зарано. Тому, на моє переконання, ми повинні все-таки якимось чином зробити все для того, щоби показати свої зуби, а ми вже показуємо зуби нашим агресорам. По-друге, ми все-таки повинні довести, що українська армія боєздатна і здатна захистити кордони нашої країни. Я думаю, і риторика секретаря РНБО свідчить про те, що українська армія здатна, дійсно, на сьогоднішній день діяти адекватно тим вимогам, які ставлять перед нами агресори.

Турчинов говорив про можливість створення оперативного штабу в зоні АТО і комплекс силових і дипломатичних кроків. Які це можуть бути кроки? Можливо, це спроба перекласти відповідальність на президента?

— Я хочу сказати, що президент дуже відповідально ставиться до питання нашої національної безпеки і оборони, тому що, дійсно, на сьогоднішній день, повторюю, за три роки він, не тільки він, а парламент і уряд все зробили для того, щоби відновити боєздатність нашої армії, це по-перше. По-друге, питання, я хочу просто наголосити: коли сьогодні взяти для порівняння таблицю і подивитись, чим сьогодні оперує наш ворог, терористичні війська, які знаходяться на Донбасі, то, я можу сказати, що ми, українська армія, може, програємо в танках, в тих чи інших видах зброї. Тому, я вважаю, тут нема питання про якесь АТО, адже не терористична організація, яка воює з нами. Це, дійсно, справжня регулярна армія, яка озброєна сучасним російським озброєнням, і сьогодні це питання війни. Повторюю, для мене на сьогоднішній день це питання війни за незалежність України, тому що ворог чітко дає зрозуміти, що їм треба все зробити, щоб Україна стала залежною від Росії, щоб втратили свій суверенітет, щоб ми втратили можливість контролювати кордони наші і взагалі ніякої співпраці ні з Європою, ні з іншими альянсами чи блоками взагалі не було. Тому те, що статус АТО ми, дійсно, переросли, і це справжня війна, ми повинні про це не те, що казати, ми повинні всьому світу показати, що Україна на сьогоднішній день потерпає від озброєної агресії, не терористів.

Чи буде хоча б один з цих документів ухвалений ще до канікул?

— Я не готовий вам сказати, тому що у нас бувають такі документи, коли негайно треба прийняти, і парламент негайно приймає. Добрі вони чи погані – це вже історія. Але питання в тому, що я вважаю, що любий документ, який направлений на нашу, ще раз повторюю, незалежну державу, яка на сьогоднішній день потерпає від агресії, ми повинні приймати негайно, але якщо, дійсно, це документ свідчить всім міжнародним нормам і дає розуміння нашим партнерам європейським і заокеанським, що Україна діє в цих нормах, в цих правилах, які на сьогоднішній день прописані нашими партнерами, тому що, ще раз повторюю, Україна – самостійно не здатна на сьогоднішній день перемогти Росію. Завдяки такому антипутінському фронту, який створений США, європейській спільноті, ми сьогодні маємо спільний опір, і якщо на сьогоднішній день ми почнемо діяти окремо, якимось чином Україна буде сама визначати те чи інше, то європейські партнери можуть сказати: слухайте, якщо ви приймаєте особливі рішення, то ви повинні нести повністю відповідальність.

Своїм баченням ситуації щодо АТО і закону про спецконфіскацію в ефірі "ГС" поділився народний депутат від фракції "Народний фронт", представник комітету з питань правової політики і правосуддя Ігор Лапін.

Законопроект про спецконфіскацію кілька разів намагались внести до порядку денного. Чи буде він до канікул проголосований?

— В зв’язку з тим, що не було у нас голосів для цього законопроекту і дуже багато представників БПП, зокрема, група "Удар" не підтримали цей закон, дуже багато інших у нас є лобістів не підтримки цього закону, тому ми не можемо за нього проголосувати. Тим не менше, ми обійшлись тим, що за допомогою судів. Просто якщо за допомогою судів і кримінального провадження, за допомогою Генпрокуратури, в тому числі, то це досить довгий процес, і ми три роки це робили, а маючи такий закон, ці гроші могли б працювати на інтереси економіки України вже три роки. Гроші мають приносити гроші, а не лежати мертвим вантажем, поки парламент буде розбиратись. Тому цей законопроект дуже важливий, і він мусить стати законом. Я думаю, що лобісти, скажімо так, інтересів Януковича і Фірташа на території України мають все-таки зрозуміти, що вони все рівно в медійно програшній ситуації і що все рівно ці кошти держава Україна забере в свій бюджет. Тому, я думаю, що тут треба допомога журналістів, щоби вони нам допомагали викривати лобістів.

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Наскільки реально, що це питання взагалі піднімуть до канікул?

— Річ в тому, що питання піднімуть до канікул, воно на часі, воно вже давно назріло, і, я думаю, що воля президента і фракції однойменної БПП буде достатньо для того, щоби назбирались голоси в залі. А якщо знову "Удар" буде грати в свою гру… "Удару" немає, що виторговувати, вони вже свої парковки виторгували для Кличка, і "Самопоміч" їх підтримала для Садового, тому, я думаю, тут лише залежатиме від волі президента.

Турчинов заявив, що потрібно змінювати формат АТО. Як цей формат може бути змінений, на вашу думку?

— Перш за все, у нас є Конституція України і у нас є закон про оборону. Як тільки перший чобіт російського солдата ступив на землю Криму, мала бути реакція. В зв’язку з тим, що у нас на той момент ще не було президента, у нас був в.о., звичайно, оголошувати військовий стан держава Україна не змогла. Тим не менше, на РНБО Турчинов виступав вже тоді, що потрібно вводити військовий стан. На сьогоднішній день ми маємо формат АТО. Що таке формат АТО? Ми боремось з терористами. Хто у нас визнаний терористами? Якщо ми визнаємо ДНР, ЛНР терористичними організаціями, ми тоді змушені вийти з переговорів з Мінська, тому що ніхто переговори з терористичними організаціями не веде. Якщо ми говоримо, що війна проти РФ, то, знову ж таки, оголошуючи війну Росії, ми самі себе виводимо, вивалюємо з режиму Мінського процесу, до якого прив’язані всі санкції на міжнародному рівні, і американці, і європейці – всі прив’язані до Мінського формату. Тому є таке поняття, що АТО у нас залишається, лише переходить на інший формат, на іншу стадію. Це, скажімо, більш юридична дефініція, напевно, ніж з точки зору закону, що там необхідно щось міняти. Тим не менше, ми мусимо прописати застосування ЗСУ, тому що фактично на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про АТО, то воювати мали б наші «Альфа» та інші антитерористичні підрозділи. Так, як вони в 2014-му році були деморалізовані і побоялись вийти на АТО, побоялись штурмувати Луганське і Донецьке СБУ, це мені достеменно відомо, то тоді добровольці батальйону взяли на себе головний удар, і це було так зване АТО за допомогою добровольців батальйонів, сил "Самооборони" і всього того вінегрету, який був в 2014-му році.

На сьогоднішній день ми бачимо що? Ми бачимо, що формат АТО і застосування збройних сил не дозволяє в повноцінному об’ємі застосовувати авіацію, артилерію і танки, юридично не дозволяє це робити, хоча ми це робимо, звичайно. Тим не менше, на сьогоднішній день цьому всьому треба надати правовий статус. Я так думаю, що заяви Турчинова пов’язані саме з цим. Має бути єдине командування в армії, як мінімум, на тій території. Тобто в нас Жебрівський має думати разом з головою цивільної адміністрації Луганської області під керівництвом начальника Генштабу, який підпорядковується безпосередньо керівництву штабу, тобто має бути єдине командування. А в нас виходить як? СБУ думає своє, Генштаб, звичайно, ставлячи до відома СБУ, робить своє, Жебрівський цивільна адміністрація займається господарською діяльністю, хоча це військова цивільна адміністрація тощо. У нас виходить лебідь, рак і щука. Хоча якось з’єднане під єдиним антитерористичним командуванням АТЦ, але все рівно, коли в тому АТЦ сидить чотири директора, дуже тяжко їх підпорядкувати один одному. Тому, я вважаю, що цьому треба навести лад, і тут Турчинов повністю, на 100% правий, що якщо ми діяти будемо і звільняти наші території, то має бути якась чітка військова вертикаль, тим більше, поняття воєнного стану. Ми говоримо про те, що якщо ми його не вводимо на території всієї держави, то, як мінімум, в шести областях його треба вводити. А якщо ми вводимо воєнний стан в шести областях, то давайте не забуватись, що таке воєнний стан.

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Тут будемо говорити про цензуру в ЗМІ, ми тут будемо говорити про чітке підпорядкування даному штабу, ми тут будемо говорити про націоналізацію стратегічних підприємств, тому що треба розуміти, що таке воєнний стан. У нас уже багато людей кричить, що треба вводити воєнний стан, але коли це дійде до дії, то люди повинні розуміти, що якщо ми говоримо про воєнний стан, то ми говоримо, що все для фронту і все для перемоги. Тому ми маємо це все аналізувати і в законодавчій площині, не порушуючи Мінських угод, але переформатовувати своє командування, тобто це не є питання зовнішньої політики, це питання нашої внутрішньої стратегії, і як ми будемо вибудовувати саме командування даним процесом.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.