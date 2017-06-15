Винник о замене АТО на "оборонную войну против оккупационных войск"

Нынешняя ситуация в Украине позволяет объявить на отдельных неподконтрольных территориях Донбасса военное положение, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о принятии нового статуса АТО.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что необходимо завершить военную операцию и перейти к новому формату защиты страны от "гибридной войны с РФ". В свою очередь президент Петр Порошенко отметил, что нецелесообразно отменять военную операцию в Донбассе до принятия закона о реинтеграции этих территорий.

"Мы должны как-то реагировать на отчеты ОБСЕ, которые до сих пор не увидели регулярных российских войск в Донбассе. Они все еще не могут понять, что это Россия поставляет оружие, деньги, наемников, регулярных бойцов российской армии и почему так происходит? Потому что Украине наконец-то ситуация позволяет сегодня объявить на отдельно взятых территориях режим военного положения. Также это позволяет открыто на юридическом уровне назвать Российскую Федерацию агрессором в отношении к Украине", — сказал Винник в эфире телеканал NewsOne.

Он добавил, что некоторые парламентские фракции предлагают узаконить статус оккупированных территорий, но секретарь СНБО предлагает законное использование Вооруженных сил Украины, чтобы они могли открыто наносить удары в ответ на агрессию РФ.

"Турчинов оккупированные территории называет не в контексте статуса, а в контексте необходимости их освобождать и освобождать физическим способом. А потом реинтегрировать, деоккупировать и возобновить инфраструктуру", — отметил нардеп.

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Так, по мнению Винника, согласно новому закону, АТО будет называться "оборонной войной против российских оккупационных войск".

В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.