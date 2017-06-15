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    СНБО готовит законопроект по возвращению Донбасса под контроль Украины

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (818)

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    По словам заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, после профессиональной дискуссии концепция законопроекта "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины" в целом была поддержана.
    Секретарь СНБО Александр Турчинов в зоне проведения АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Совет нацбезопасности и обороны Украины сообщил о подготовке законопроекта "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей", эксперты в целом одобрили его концепцию.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
    Трансформация АТО и реакция Рады. Опрос депутатов

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    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

    Как сообщается в четверг на сайте СНБО, в аппарате ведомства состоялось заседание круглого стола, во время которого обсуждался этот законопроект.

    В обсуждении приняли участие эксперты, специализирующиеся на внешнеполитических, оборонных вопросах и сфере безопасности, а также представители органов государственной власти.

    "По словам заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, после профессиональной дискуссии концепция закона в целом была поддержана", — сообщила пресс-служба СНБО.

    Как подчеркнул Литвиненко, "одновременно поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет подан президенту Украины для внесения в парламент".

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