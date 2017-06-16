Deutsche Welle: Альтернатива АТО в Донбассе

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

В украинском обществе возобновилась дискуссия о прекращении военных действий на востоке страны и поиске альтернативных вариантов урегулирования конфликта на Донбассе, пишет Deutsche Welle. УНИАН Трансформация АТО и реакция Рады. Опрос депутатов

"Антитеррористическая операция (АТО) не может и не будет длиться два-три месяца. Она должна и будет продолжаться часы", — сказал Петр Порошенко 26 мая 2014, тогда еще в качестве кандидата в президенты Украины.

"С тех пор прошло более трех лет. Военные действия на востоке Украины до сих пор продолжаются. Между тем до следующих президентских выборов осталось менее двух лет и в окружении Порошенко снова заговорили о переформатировании АТО — так на Украине официально называют военные действия на востоке страны", — напоминает автор публикации Лилия Ржеутская.

Изменить формат военных действий на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что "нужно завершить антитеррористическую операцию на востоке страны и перейти к новому формату защиты от "гибридной войны", которую ведет против Украины РФ".

"Антитеррористическая операция выполнила много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины", — сказал Турчинов.

По его словам, сейчас нужно "признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны правительству и четко, на законодательном уровне, определить принципы государственной политики освобождения этих территорий".

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Секретарь СНБО считает необходимым обсудить с экспертами, а затем представить президенту и внести на рассмотрение Верховной Рады комплексный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины во временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". По словам Турчинова, ныне действующее украинское законодательство предусматривает лишь два случая, когда разрешается боевое применение вооруженных сил Украины – открытое объявление войны и антитеррористическая операция.

Он указывает на то, что нынешнее законодательство формировалось на основе представлений 20-го века о классической войне, где не учтена необходимость противостоять "гибридной" агрессии. В свою очередь Петр Порошенко отметил важность законодательного урегулирования правового статуса неподконтрольных территорий.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, то оставим Украину беззащитной", - подчеркнул президент.

Как выйти из "глухого минского угла"?

"В украинском обществе дискуссии о том, что формат военной операции на востоке Украины должен быть изменен, ведутся давно. Еще в 2015 году заместитель председателя Верховной рады от фракции "Самопомощь" Оксана Сыроед зарегистрировала законопроект "О временно оккупированных территориях Украины". В этом году зарегистрировано еще два подобных законопроекта, но ни депутаты, ни Администрация президента в течение всего этого времени не проявляли к этой теме особого интереса. Что же изменилось сейчас?" — интересуется автор статьи.

По мнению эксперта по безопасности, президента Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаила Гончара, делая громкие заявления, украинская власть в очередной раз хочет привлечь внимание международных партнеров к проблемам в украинском Донбассе и России.

"Это месседж о том, что надо менять подходы, ведь ситуация зашла в "глухой минский угол" и таким способом невозможно разрешить конфликт", — считает Гончар.

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Вместе с тем эксперт не исключает, что так власть тестирует реакции общества на конфликтные вопросы. Как полагает Михаил Гончар, если бы украинская власть реально хотела изменить правовой статус неподконтрольных территорий и отказаться от проведения военных действий на Донбассе, то сразу предложила бы пути реализации своих инициатив.

"Что именно предлагает СНБО? Какие ключевые подходы должны быть в их законопроекте? Этого ничего нет. Это лишь сотрясание воздуха", — говорит Михаил Гончар.

С прицелом на выборы

Вместе с тем в министерстве юстиции заявили, что готовы принять участие в разработке законодательства для эффективного противостояния в конфликте с Россией.

"Законодательство и международные акты, регулирующие классические военные или смежные конфликты, уже не отвечают реалиям в Украине", — заявил министр юстиции Павел Петренко.

И Павел Петренко, и Александр Турчинов принадлежат к одной политической силе — они члены политического совета партии "Народный фронт", фракция которой вместе с фракцией "Блок Петра Порошенко" входит в парламентскую коалицию. Эксперты не исключают, что "Народный фронт" ради сохранения "политической дружбы" с президентом и его партией, готов помогать Петру Порошенко на следующих президентских выборах в 2019 году.

По мнению руководителя политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светланы Конончук, сейчас начался процесс формирования имиджа Порошенко как главнокомандующего армией, и более четкое его позиционирование как человека, настроенного на поиск новых подходов в вопросах безопасности и обороноспособности страны.

"Это перетягивание позиционирования. Это нужно для того, чтобы выделить Порошенко на фоне других политиков, которые уже сегодня готовятся к президентским выборам", — отметила Светлана Конончук.

Согласно ее мнению, политические силы уже сейчас пытаются "забронировать" на предстоящие выборы выгодные темы и образы, которые могут обеспечить им голоса избирателей. Ведь, по данным последнего опроса Социологической группы "Рейтинг", 55 процентов украинцев считают, что неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей должны быть частью Украины, напоминает DW.