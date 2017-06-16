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    Организаторы торговой блокады Донбасса угрожают перекрыть поставки угля из РФ

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (292)

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    За прошлый месяц только через железнодорожную станцию на российско-украинской границе в Конотопе прошла из РФ тысяча вагонов с углем, а до конца года Украина намерена купить угля у России на сумму 600 миллионов долларов.
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Организаторы торговой блокады Донбасса намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину, заявил в пятницу один из координаторов действий радикалов Анатолий Виногродский.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
    Блокада Донбасса и окончательный разрыв с Украиной

    По его словам, за прошлый месяц только через железнодорожную станцию на российско-украинской границе в Конотопе прошла из РФ тысяча вагонов с углем, а до конца года Украина намерена купить угля у России на сумму 600 миллионов долларов.

    "Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников. Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически…, полностью перекрыть поставки угля из РФ. Мы требует от Гройсмана (премьер Украины Владимир Гройсман — ред.) утвердить представление, которое подал глава Минэнерго (Игорь) Насалик о запрете торговли углем с Россией", — заявил Виногродский на пресс-конференции.

    На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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