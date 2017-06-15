Мирный житель погиб при обстреле ополченцами Сухой Балки - штаб АТО

vchasnoua.com

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В результате обстрела ополченцами жилых кварталов поселка Сухая Балка Торецкого района Донецкой области погиб местный житель, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В ночь с 14-го на 15-е июня, боевики по направлению Горловки, применив тяжелую артиллерию, вероятно калибра 152 мм, обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. Вследствие прямого попадания крупнокалиберного снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб хозяин дома — 52-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на этой же улице повреждения получили еще три жилых дома, также оборваны провода линии электропередачи, в результате чего весь поселок остался без света. Кроме того, в населенном пункте перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня.

В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.