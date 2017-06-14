Правозащитник: власть недостаточно помогает, чтобы люди в Донбассе выживали

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

На Донбассе из-за боевых действий с февраля по май погибли 36 мирных жителей. Такие данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В докладе миссии также сказано, что в результате боевых действий на Востоке в течение этих трех месяцев получили ранения 157 человек. Эти данные на 70% превышают показатели аналогичного периода 2016 года.

Какая помощь оказывается семьям погибших на Востоке и предоставляется ли она вообще, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал правозащитник, юрист Юрий Шулипа.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином можна практично допомогти родинам загиблих сьогодні, в умовах військових дій на Сході? І яку допомогу їм повинні надавати відповідно до українського законодавства? East News На неподконтрольном Донбассе люди нуждаются в чистой воде - спецкор

— Скажемо так, відповідно до українського законодавства, їх повинні виселити з території, де наразі здійснюється АТО. Скажемо так, якщо вони знаходяться дійсно на тій території, яка не контролюється з боку офіційної влади України, тоді повинні виселити, надати їм житло, щоб вони мали можливість тимчасово проживати під час проведення АТО, і є різні допомоги, які держава повинна також їм виплачувати.

Як допомогти дітям загиблих? Їм надають соціальну допомогу, якісь виплати?

— У кожному випадку — це різна ситуація. Але держава дійсно повинна виплачувати кошти всім родинам, в яких батьки загинули внаслідок бойових дій. І це передусім питання самої влади. Тобто влада повинна забезпечити такі умови, щоб люди, зокрема діти малі, мали можливості виїхати з тимчасово окупованої території на ту територію, яка зараз контролюється українською владою.

У таких дітей є опікуни?

— Тут треба в кожному конкретному випадку розглядати окремо… очевидно, повинні бути. А якщо нема, то держава повинна визначити опікунів.

Чи є зараз якісь можливості покращити гуманітарну ситуацію в районі бойових дій?

— Скажемо так, що тут знову ж таки все залежить від влади, як влада буде діяти в такій ситуації. Наскільки мені відомо, допомога є, вона здійснюється, але скажемо так, вона не завжди надається в тому обсязі, в якому потрібно, для того щоб люди мали можливості виживати.

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що війна на сході України позбавляє місцевих жителів права людини. Ви з цим погоджуєтесь?

— Звичайно, я можу погодитися з такими висновками, бо на тимчасово окупованих територіях неможливо забезпечити права людини взагалі. І що стосується ситуації взагалі з правом людини на окупованій території, то вона попросту жахлива.

Які саме права громадян порушують на сході України?

— Скажемо так, перше, це право на життя. Право на майно, право власності, право на суд, на справедливий суд. Тобто право гласності. Фактично всіх прав, які є в Конституції і в міжнародній конвенції з прав людини.

А можливість притягнути до відповідальності винних є?

— Є, і це знову ж таки залежить від українських правоохоронних органів, зокрема від СБУ, як вони будуть працювати, збирати докази, звертатися до суду, щоб суд заарештував осіб, які винні в злочинах проти людей там, на сході України.

Чи є можливості у правозахисних українських організацій допомагати на Сході?

— Скажемо так, така можливість є, але вона дуже обмежена. Справа в тому, що громадські організації не мають як правоохоронні органи якихось там владних повноважень, щоб примусити виконати закони чи заарештувати тих людей, вони тільки мають можливість тільки збирати докази різних злочинів, звертатися до правоохоронних органів, і вже в порядку, який встановлено чинним законодавством, зобов'язати правоохоронців, щоб вони виконали свої обов'язки.

Напомним, дипломат, глава международного центра перспективных исследований Василий Филипчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что прекращение АТО — это основная потребность украинцев, которую должен обеспечить президент, а не безвиз.