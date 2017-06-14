Военный погиб в Донбассе в результате обстрелов, семеро ранены - штаб АТО

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КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Пресс-центр штаба АТО сообщает в среду о 52 нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, семеро получили ранения.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной… За прошедшие сутки… (ополченцы) 52 раза открывали огонь по нашим позициям… В результате боевых действий за прошедшие сутки один военный погиб, еще семеро получили ранения", — сообщается на странице штаба в Facebook.

По данным военных, на приморском направлении было зафиксировано 22 нарушения: обстреливались их позиции вблизи Ольгинки, Чермалыка, Талаковки, Лебединского, Гнутово, Березовой и Павлополя. Согласно сообщению пресс-центра, на донецком направлении огонь открывался в районе населенного пункта Пески, Авдеевки и Невельского. На луганском направлении обстреливались позиции у Новотошковского, Крымского, Новоалександровки и Счастья, также обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачева.

Как сообщают в пресс-центре, ополченцы использовали минометы 120-миллиметрового калибра, артиллерийские системы, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.