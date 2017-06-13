Новые обстрелы в Донбассе: вместо перемирия – смерти

Сергей Иванов, Донбасс — для РИА Новости Украина

По информации местных властей, в результате вооруженной атаки погибли двое мирных жителей, зафиксированы новые разрушения и повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Кроме того, накануне вечером в Горловке 2 человека получили ранения в результате подрыва автомобиля на мине, пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц города.

"В результате обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка, на улице Луговского, 25 погибли: Артемьева Лидия Владимировна 1937 года рождения и Артемьев Виктор Владимирович 1963 года рождения. На северо–восточной окраине Горловки в результате подрыва на мине получили ранения: Негурица Виктор Леонидович 1966 года рождения – множественные поверхностные ссадины головы Турбаба Светлана Петровна 1962 года рождения – ушиб правого предплечья", – говорится в сообщении на сайте саомпровозглашенной ДНР.

Минувшая ночь для жителей Донецка действительно выдалась очень тревожной: с вечера понедельника и до самого утра в окрестностях города не смолкали залпы и разрывы тяжёлых орудий.

Помимо традиционных обстрелов окраин в этот раз попадания пришлись ближе к центру города – под удар попал Киевский проспект Донецка (в 10 минутах езды от центральной площади Ленина, – Авт.), где ездит общественный транспорт, расположены высотные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры. Только по счастливой случайности раненных и жертв в этом густонаселенном квартале удалось избежать.

Сейчас работники коммунальных служб города работают над тем, чтобы в максимально короткие сроки устранить последствия разрушений.

"Сегодня рано утром Киевский район нашего города снова подвергся прямому обстрелу со стороны ВСУ. 6 снарядов повредили здания завода Точмаш и рядом стоящего бывшего супермаркета, один из них попал в квартиру жилого дома по ул. Жмуры. Также вчера вечером от обстрелов пострадало здание бывшего КПД-2 по ул. Новороссийской, на территорию которого приземлилось 9 снарядов", – написал глава Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин на своей странице в Facebook.

По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики, только за сутки по Донецку и окрестностям украинские силовики выпустили более шестисот мин и артиллерийских снарядов из запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии.

Обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной, никаких предпосылок к прекращению огня в прифронтовых районах Донбасса нет и в обозримом будущем, очевидно, не предвидится. В таких условиях говорить о мире и спокойной жизни говорить не приходится, а это значит, что с вероятностью 99% обстрелы мирных территорий, к сожалению, будут продолжаться ежедневно – как по графику: с новыми жертвами, с новыми разрушениями.