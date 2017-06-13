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    Тука: конфликт в Донбассе продлится еще пять лет

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    Донбасс: обострение на луганском направлении (524)

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    При условии отсутствия мощных внешних факторов вооруженный конфликт в Донбассе продлится три-пять лет, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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    "Я не думаю, что это (возврат Донбасса под контроль Киева — ред.) будет сейчас быстро. По моим оценкам, это может длиться три-пять лет. Опять же, если не будет каких мощных внешних факторов, повлияют тем или иным боком на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ирака, Карелии ", — сказал Тука в эфире "5 канала".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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