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    В Донецкой области увеличат число полицейских на блокпостах

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (518)

    (обновлено: )38
    В связи с увеличением транспортного потока полицейские увеличивают пропускную способность блокпостов. Такая задача была поставлена ​​руководством полиции Донецкой области.
    Автомобили на пункте пропуска
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Донецкой области увеличат число полицейских на блокпостах для ускорения пропуска граждан во время жары. Об этом сообщается на странице ГУ НП в Донецкой области на Facebook.

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    "В связи с увеличением транспортного потока, особенно в курортных зонах Донецкой области, полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Чтобы не держать людей на солнце, полицейские увеличивают пропускную способность блокпостов", — заявили в полиции.

    Соответствующее задача была поставлена ​​руководством полиции Донецкой области во время пятничного общеобластного публичного инструктажа.

    С 9 июня на стоп-контролях региона дежурят дополнительные силы. В Мариуполе особое внимание — прибрежным районам.

    Ранее сообщалось, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе переходят на летний график работы, пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

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