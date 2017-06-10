КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В Донецкой области увеличат число полицейских на блокпостах для ускорения пропуска граждан во время жары. Об этом сообщается на странице ГУ НП в Донецкой области на Facebook.

"В связи с увеличением транспортного потока, особенно в курортных зонах Донецкой области, полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Чтобы не держать людей на солнце, полицейские увеличивают пропускную способность блокпостов", — заявили в полиции.

Соответствующее задача была поставлена ​​руководством полиции Донецкой области во время пятничного общеобластного публичного инструктажа.

С 9 июня на стоп-контролях региона дежурят дополнительные силы. В Мариуполе особое внимание — прибрежным районам.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе переходят на летний график работы, пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.