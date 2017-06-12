Жители Донбасса и Крыма получат биопаспорта только после спецпроверки

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Для получения биометрических паспортов гражданам с регистрацией на неконтролируемых территориях Донбасса и в Крыму надо предоставить дополнительные документы для идентификации личности, сообщил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук.

"Определенное количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию", — сказал Полищук в эфире Еспресо.TV.

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Он также уточнил, какие документы необходимо предоставить дополнительно для подтверждения личности. "Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, либо военный билет или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт", — отметил Полищук.

Напомним, 24 мая президент Петр Порошенко поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче гражданам на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма паспортов старого образца. Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюго Мингарелли заявил, что Евросоюз не поддерживает инициативу президента Петра Порошенко. Мингарелли добавил, что настаивает на том, чтобы именно все украинцы, а также те, которые проживают в Крыму и отдельных районах Донбасса, могли путешествовать в страны-члены ЕС, используя украинский биометрический паспорт.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.