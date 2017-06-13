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    Кремль: только Украина может прекратить войну в Донбассе

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (20)

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    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не оккупирует никакие территории. Он также добавил, что гражданскую войну в Украине может прекратить только сама Украина, только Киев, действуя в русле реализации минских договоренностей.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
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    МОСКВА, 13 июн — РИА Новости Украина. Только Киев может прекратить гражданскую войну в Украине, выполняя минские соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    "Она не оккупирована Россией. Россия не оккупирует никакие территории", — сказал он на просьбу прокомментировать рассматриваемый в Украине законопроект о том, чтобы признать неконтролируемую часть Донбасса оккупированной Россией территорией.

    По словам Пескова, это внутриукраинский конфликт.

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    "Называя вещи своими именами, это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина, только Киев, действуя в русле реализации минских договоренностей", — добавил он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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