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    В Горловке на растяжке подорвались две женщины

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (270)

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    В администрации Горловки сообщили, что утром при подрыве на взрывном устройстве на севере города пострадали две женщины. У одной из них множественные осколочные ранения и сотрясение головного мозга.
    Мины в зоне АТО
    Informator.lg.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Две женщины подорвались на растяжке во вторник в одном из жилых кварталов Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике, состояние одной из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

    "Утром при подрыве на взрывном устройстве на севере города пострадали две женщины", – цитирует Донецкое агентство новостей главу администрации Горловки Ивана Приходько.

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    report.if.ua
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    По его данным, у пострадавшей множественные осколочные ранения и сотрясение головного мозга. 

    Корреспондент РИА Новости Украина из Донецка сообщил, что за прошедшие несколько дней количество жертв от растяжек, мин и артиллерийских снарядов в ДНР возросло до шести человек – на прошлой неделе в Донецке, Горловке и Ясиноватой в результате детонации боеприпасов ранения получили четыре человека, двое из которых дети.  

    В то же время за прошедшие сутки в Донбассе увеличилось число пострадавших от артиллерийских обстрелов – по информации минобороны самопровозглашенной ДНР, в результате вооруженной атаки со стороны ВСУ ранения получили трое мирных граждан.

    Ранее ВСУ обвинили ополченцев в 55 обстрелах в Донбассе за прошедшие сутки, четверо военнослужащих получили ранения.

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