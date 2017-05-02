В Горловке на растяжке подорвались две женщины

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Две женщины подорвались на растяжке во вторник в одном из жилых кварталов Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике, состояние одной из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

"Утром при подрыве на взрывном устройстве на севере города пострадали две женщины", – цитирует Донецкое агентство новостей главу администрации Горловки Ивана Приходько.

По его данным, у пострадавшей множественные осколочные ранения и сотрясение головного мозга.

Корреспондент РИА Новости Украина из Донецка сообщил, что за прошедшие несколько дней количество жертв от растяжек, мин и артиллерийских снарядов в ДНР возросло до шести человек – на прошлой неделе в Донецке, Горловке и Ясиноватой в результате детонации боеприпасов ранения получили четыре человека, двое из которых дети.

В то же время за прошедшие сутки в Донбассе увеличилось число пострадавших от артиллерийских обстрелов – по информации минобороны самопровозглашенной ДНР, в результате вооруженной атаки со стороны ВСУ ранения получили трое мирных граждан.

Ранее ВСУ обвинили ополченцев в 55 обстрелах в Донбассе за прошедшие сутки, четверо военнослужащих получили ранения.