Чья проблема? На растяжках и минах в зоне АТО гибнет все больше людей

Сергей Иванов — Донбасс

С каждым днем в Донбассе растет количество жертв растяжек, мин и неразорвавшихся артиллерийских снарядов. В четверг вечером и пятницу утром в Горловке и Ясиноватой от детонации снарядов тяжелые осколочные ранения получили 3 человека, двое из которых дети. По данным местных властей несчастные случаи произошли в непосредственной близости от густонаселенных кварталов. Сообщается, что пострадавшие были экстренно госпитализированы в лечебные учреждения по месту жительства, их состояние уточняется.

"В Горловке двое мирных жителей 1981 и 2004 годов рождения подорвались на мине в районе шахты "Южная". У обоих пострадавших множественные осколочные ранения конечностей и головы. В Ясиноватой вчера, в районе 16 часов, в городе ребенок 2000 года рождения нашел боеприпас. В результате детонации ребенку оторвало два пальца левой руки, поврежден глаз, и перебита грудная клетка. Состояние уточняется", — сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителей местной власти.

Стоит отметить, что количество погибших и раненых, подорвавшихся на минах и растяжках в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, действительно, становится все больше и больше, при этом страдает в первую очередь гражданское население. Сказать однозначно, сколько человек с начала боевых действий в регионе стали жертвами неразорвавшихся боеприпасов, достаточно сложно — вероятно, что счет может идти до тысячи и более, при этом процесс разминирования потенциально опасных участков идет крайне медленно и малоэффективен. В Донбассе по-прежнему идут боевые действия, на отдельных участках фронта бои ожесточенные, поэтому ни одна конфликтующих сторон не может уделить вопросу разминирования должное внимание, а это значит, что новых трагедий в дальнейшем, к сожалению, не избежать.

Для обеспечения безопасности мирного населения периодически поступает помощь от международных организаций. Так, в прошлом году международный комитет Красного Креста передал в ДНР 1200 табличек для обозначения заминированных территорий. Кроме того по инициативе Красного Креста были установлены биотуалеты возле контрольно пропускных пунктов на линии разграничения, чтобы водители и пассажиры не ходили в посадки, где много мин и растяжек. Необходимо постоянно помнить о том, что территория на подъездах к блокпостам, особенно в так называемой «серой зоне» до сих пор заминирована и опасна для жизни!

Тем временем в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют, что продолжают обследовать территорию региона на наличие взрывоопасных предметов. По информации ведомства только за один день саперами МЧС в городах и районах ДНР было обезврежено порядка трехсот неразорвавшихся гранат, мин и артиллерийских снарядов.

"В течение минувших суток саперы МЧС ДНР обследовали территорию республики на наличие взрывоопасных предметов. Так, в Ленинском районе Донецка обнаружена граната РГД-5. В селе Веселое Новоазовского района, на открытой территории найден реактивный снаряд от РСЗО "Град". В селе Третьяки Амвросиевского района, на открытой территории выявлена минометная мина калибра 82 мм. Кроме того, пиротехники проводили разведку местности и сплошную очистку территории республики…", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС самопровозглашенной ДНР.

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Напомним, власти самопровозглашенной ДНР и подконтрольной Украине части Донбасса неоднократно сообщали о подрыве мирных жителей на минах и растяжках. Наиболее резонансным стал случай в середине февраля прошлого года, когда вблизи КПП "Новомихайловка" (расположен под Донецком, — Авт.) который служит пунктом пропуска на линии фронта между ДНР и Украиной подорвался на мине микроавтобус с мирными жителями. Тогда в результате взрыва четыре человека погибли на месте, около десяти граждан получили множественные ранения.