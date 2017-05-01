наверх
01.05.201709:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В ЛНР заявили об обстрелах

    (обновлено: )85

    ЛУГАНСК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.

    "За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив 82-миллиметровые минометы, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

    По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново. Всего по территории ЛНР выпущено порядка 22 снарядов.

    "Пострадавших в результате обстрелов нет", — сообщил собеседник агентства.

    Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

    Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
      Украина - Польша: патриотизм и раздор
      Подготовка к Евровидению
      Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
      Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
      Обратная декоммунизация в Одессе
      Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
      Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?