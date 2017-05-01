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    Гражданин Австрии задержан по обвинению в военных преступлениях в Донбассе - СМИ

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    По информации СМИ, 25-летний мужчина обвиняется в том, что он сражался на украинской стороне и "убивал гражданских и сдавшихся в плен военных противной стороны".
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Польши в воскресенье задержали гражданина Австрии, который обвиняется в совершении преступлений в ходе военного конфликта на юго-востоке Украины, сообщает австрийское информагентство APA.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото
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    По данным агентства, которому факт задержания подтвердило австрийское МВД, 25-летний мужчина обвиняется в том, что он сражался на украинской стороне и "убивал гражданских и сдавшихся в плен военных противной стороны".

    По словам представителя прокуратуры австрийского города Винет-Нойштадт Эриха Хабицля, свои преступления задержанный совершал в ходе боевых действий в районе Донецкого аэропорта.

    Кроме того, мужчине также вменяется нарушение антинаркотического законодательства. Мужчину задержали польские пограничники по европейскому ордеру на арест в Дорохуске в Любинском воеводстве Польши, когда он пытался въехать в Украину.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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