Госпогранслужба: работа контрольных пунктов в Донбассе продлена на полчаса

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе до конца мая будут работать на полчаса дольше из-за увеличения потока транспорта и людей, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ранее Госпогранслужба сообщала, что до 30 апреля КПВВ в Донбассе временно будут работать с 7.30 до 19.30.

"В связи с существенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО, контрольные пункты въезда-выезда продолжают временный режим работы…. Согласно решению штаба АТО, до 31 мая 2017 года включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, установленных для режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, с 7.00 до 19.30", — говорится в сообщении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.