ВСУ сообщили о погибшем военном при обстреле в Донбассе

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Военнослужащий ВСУ погиб в результате обстрела на донецком направлении вблизи Авдеевки в субботу, сообщил пресс-центр штаба военной операции в Донбассе.

"Сегодня, 29 апреля, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении неподалеку Авдеевки, пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости получил военнослужащий одного из подразделений", — говорится в сообщении штаба на Facebook.

В свою очередь, в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили РИА Новости, что один военнослужащих погиб в результате обстрела со стороны ВСУ автомобиля Народной милиции ЛНР.

"В 12.05 29 апреля ВСУ произвели обстрел с направления Крымское в направлении населенного пункта Фрунзе. В результате выстрела из ПТУР (противотанковая управляемая ракета) подорван автомобиль Урал с личным составом Народной милиции ЛНР", — сообщили в пресс-службе.

По данным ЛНР, один военнослужащий погиб, один получил ранение.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.