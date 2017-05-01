Штаб АТО: за сутки в Донбассе погиб один военный, семеро ранены

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. ВСУ обвинили ополченцев в 54 обстрелах в Донбассе за сутки, один военнослужащий погиб, семеро получили ранения.

"С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск… За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще семь военнослужащих получили ранения", —сообщает пресс-центр военной операции в Facebook.

На приморском направлении, по заявлению ВСУ, были обстреляны Водяное, Гнутово, Широкино, Марьинка, Павлополь, Красногоровка, Новогригоровка, Лебединское, Чермалык и Богдановка. Как утверждается в сообщении пресс-центра, на донецком направлении огонь был зафиксирован вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, шахты Бутовка, Зайцево, Троикого, Каменки и Песок. Отмечается, что на луганском направлении обстрелы велись по Катериновке, Троицкому, Новозвановке, Крымскому, Попасной, Валуйскому, Станице Луганской, Лобачево.

В пресс-центре добавили, что ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.