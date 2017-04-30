Штаб АТО: за сутки в Донбассе двое военных погибли, четверо ранены

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. ВСУ заявили, что зафиксировали 54 обстрела своих позиций в зоне военной операции в Донбассе за прошедшие сутки, двое военных погибли, четверо получили ранения.

"С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников… За минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

В частности, по данным пресс-центра штаба АТО, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — приморском, луганском и донецком.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.