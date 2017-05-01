Штаб АТО: двое жителей ранены из-за обстрела Марьинки

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) утверждает, что в результате обстрела в понедельник ополченцами окраины Марьинки ранены двое мирных жителей.

"Вечером, 1 мая, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка под огонь противника попала окраина населенного пункта. По предварительной информации, ранены двое гражданских лиц. С диагнозами "осколочные ранения" они срочно доставлены в Кураховскую городскую больницу", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

СЦКК также заявил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.