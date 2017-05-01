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    Фотоленты

    Обстрел Красногоровки: повреждены частные дома

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (264)

    (обновлено: )52
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Пресс-центр АТО/Facebook
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Пресс-центр АТО/Facebook
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Пресс-центр АТО/Facebook
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Пресс-центр АТО/Facebook
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Пресс-центр АТО/Facebook
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Пресс-центр АТО/Facebook
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Пресс-центр АТО/Facebook
    Последствия обстрела Красногоровки
    Последствия обстрела Красногоровки
    Пресс-центр АТО/Facebook

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    Последствия обстрела Красногоровки

    Украинские военные обнародовали фотографии последствий обстрела со стороны ополченцев по частному сектору поселка Красногоровка в Донецкой области.

    По данным военных, повреждены семь частных домов на улицах Ломоносова, Ворошилова, Орджоникидзе, Чайковского, Ореховой и Матросова.

    Противопехотные мины черная вдова. Архивное фото
    report.if.ua
    Чья проблема? На растяжках и минах в зоне АТО гибнет все больше людей

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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