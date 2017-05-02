ВСУ сообщили о 55 обстрелах в Донбассе за сутки, 4 военных ранены

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. ВСУ обвинили ополченцев в 55 обстрелах в Донбассе за прошедшие сутки, четверо военнослужащих получили ранения.

По данным пресс-центра военной операции в Facebook, за сутки ополченцы "55 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников", "четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения".

На приморском направлении, по заявлению пресс-центра штаба АТО, ополченцы обстреляли район населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Гнутово, Красногоровка, Водяное, Талаковка, Широкино и Новотроицк. Как утверждается в сообщении пресс-центра, на донецком направлении огонь был зафиксирован вблизи населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Верхнеторецкое, Новгородское, Майорская, Зайцево, из гранатометов и стрелкового оружия шахты Бутовка.

Сообщается, что на луганском направлении ополченцы обстреляли опорные пункты ВСУ в районе населенных пунктов Новозвановка, Валуйское, Крымское, Малиновое и Станица Луганская.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.