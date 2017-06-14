В ОБСЕ заявили о росте числа жертв среди мирного населения в Донбассе

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Количество жертв среди мирного населения в Донбассе за этот год увеличилось на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает DW.

В частности, по его данным, с начала года в Донбассе погибли 45 мирных жителей, еще 216 гражданских за это время получили ранения.

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Хуг добавил, что гражданское население в Донбассе погибает из-за обстрелов на линии разграничения, которые продолжаются из-за того, что "стороны конфликта не выполняют минские договоренности".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.