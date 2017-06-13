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    Порошенко в среду посетит Донбасс

    (обновлено: )17903
    Петр Порошенко уже был в зоне военной операции в Донбассе в этом году. Президент посетил в апреле одну из танковых бригад в Луганской области.
    Петр Порошенко на передовой в Донбассе
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В среду президент Украины Петр Порошенко собирается поехать в Донбасс, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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    "Четырнадцатого июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

    Порошенко был в зоне военной операции в Донбассе в апреле — тогда он побывал в одной из танковых бригад в Луганской области.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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