Порошенко в среду посетит Донбасс

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В среду президент Украины Петр Порошенко собирается поехать в Донбасс, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Четырнадцатого июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Порошенко был в зоне военной операции в Донбассе в апреле — тогда он побывал в одной из танковых бригад в Луганской области.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.