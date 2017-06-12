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    В Донецкой области из-за ситуации с водоснабжением намерены ввести режим ЧП

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (817)

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    По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в Донбассе остаются без централизованного водоснабжения 14 городов и 58 поселков - это 382 тысячи человек. Рассматривается вопрос объявления чрезвычайной ситуации.
    Водопроводный кран
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    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что из-за ситуации с водоснабжением в области рассматривается вопрос объявления чрезвычайной ситуации.

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    Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2. В субботу днем станция возобновила работу. Однако уже вечером она, по данным Минобороны самопровозглашенной ДНР, снова подверглась обстрелу и остановила работу.

    "Ситуация с водоснабжением области сложная. На сегодняшний день без централизованного водоснабжения 14 городов и 58 поселков — это 382 тысячи человек… Рассматривается вопрос объявления в Донецкой области чрезвычайной ситуации", — написал Жебривский в понедельник на своей странице в Facebook.

    По его словам, проведение ремонтно-восстановительных работ и запуск насосной станции невозможны из-за отсутствия гарантий безопасности для работников. "Сейчас на насосной станции работают энергетики "Воды Донбасса" — проводят дефектовку и определяют объемы восстановительных работ", — добавил Жебривский.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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