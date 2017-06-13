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    Высланные из Молдавии дипломаты РФ вербовали людей в Донбасс - Reuters

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    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин назвал данную публикацию "пустой болтовней", не подтвержденной фактами. По его мнению, "кто-то пытается погнать информационную волну".
    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Агентство Reuters со ссылкой на неназванные правительственные и дипломатические источники в Молдавии утверждает, что высланные из страны российские дипломаты вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины.

    Собеседники влиятельного агенства, которые пожелали остаться неназванными, утверждают, что, по их данным, "россияне являлись офицерами ГРУ под дипломатическим прикрытием и вербовали ополченцев в молдавском регионе Гагаузия". Источники со ссылкой на молдавскую разведку также утверждают, что завербованные ополченцы направлялись в тренировочный лагерь в Ростовской области. Никаких доказательств агентство не приводит и имён не называет.

    Агентство отмечает, что не располагает независимым подтверждением полученной информации.

    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пять пишем, три в уме. Молдавия - Россия, высылка дипломатов

    Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал данную публикацию "пустой болтовней", не подтвержденной фактами.

    "Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил", — сказал Карасин РИА Новости.

    "Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии", — добавил он.

    Посольство России в Молдавии 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.

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    Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не получил достаточных аргументов для высылки российских дипломатов. По его мнению, оба ведомства — министерство иностранных дел и европейской интеграции и Служба информации и безопасности — действовали с нарушением закона. Он назвал эти действия "провокационными" и призвал российских партнеров не поддаваться эмоциям.

    Российская сторона выразила надежду, что "в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

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