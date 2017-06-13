Высланные из Молдавии дипломаты РФ вербовали людей в Донбасс - Reuters

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Агентство Reuters со ссылкой на неназванные правительственные и дипломатические источники в Молдавии утверждает, что высланные из страны российские дипломаты вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины.

Собеседники влиятельного агенства, которые пожелали остаться неназванными, утверждают, что, по их данным, "россияне являлись офицерами ГРУ под дипломатическим прикрытием и вербовали ополченцев в молдавском регионе Гагаузия". Источники со ссылкой на молдавскую разведку также утверждают, что завербованные ополченцы направлялись в тренировочный лагерь в Ростовской области. Никаких доказательств агентство не приводит и имён не называет.

Агентство отмечает, что не располагает независимым подтверждением полученной информации.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал данную публикацию "пустой болтовней", не подтвержденной фактами.

"Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил", — сказал Карасин РИА Новости.

"Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии", — добавил он.

Посольство России в Молдавии 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не получил достаточных аргументов для высылки российских дипломатов. По его мнению, оба ведомства — министерство иностранных дел и европейской интеграции и Служба информации и безопасности — действовали с нарушением закона. Он назвал эти действия "провокационными" и призвал российских партнеров не поддаваться эмоциям.

Российская сторона выразила надежду, что "в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".