Закон об украинском языке затруднит решение конфликта в Донбассе - нардеп

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Очередной законопроект, предусматривающий использование украинского языка практически во всех сферах жизни, создаст дополнительные проблемы для разрешения конфликта в Донбассе и приведет к расколу в обществе, считает депутат парламентской фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик.

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Группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады уже четвертый по счету законопроект, предусматривающий использование украинского языка практически во всех сферах жизни: он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

"Я считаю, что языковые вопросы на сегодня полностью урегулированы. И украинскому языку, как единственному государственному по Конституции, ничего не угрожает, и созданы все условия для его нормального развития. Предложенный законопроект идет в разрез с 10 статьей Конституции, которая гарантирует свободное использование русского языка и других языков национальных меньшинств. Его принятие создаст дополнительные проблемы в том числе в решении нашего конфликта в Донбассе", — сказал Скорик в комментарии РИА Новости во вторник.

По его словам, "Оппозиционный блок" не будет поддерживать этот законопроект. При этом депутат не исключил, что, несмотря на конфликтность и спорность документа, он может быть принят.

"Что касается самой возможности принятия, я ничему не удивлюсь, потому что все, что направлено на разрушение и на раскол, на деструктив, у этого состава парламента получается принимать хорошо. Что касается блага для людей, повышения их уровня жизни, возвращения мира и территориальной целостности в стране — это не делается намеренно для того, чтобы держать страну в том состоянии, в котором она есть, так легче нынешней власти управлять", — добавил Скорик.

Предложенный депутатами документ предлагает также создать специальную "языковую комиссию" и подконтрольных ей языковых инспекторов, которые будут следить за применением украинского языка, а также ввести должность Уполномоченного по его защите. Кроме этого, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющий уровень знания украинского, а также штрафовать за "публичное унижение или презрение" к государственному языку.

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В случае принятия этого закона автоматически будет отменен действующий закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования.

В 2012 году в Украине был принят скандальный закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.