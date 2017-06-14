Штаб блокады Донбасса объявил мобилизацию для второго этапа блокирования

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Штаб торговой блокады с неподконтрольными территориями Донбасса объявил "мобилизацию патриотов Украины для начала активной фазы второго этапа блокады", говорится в официальном заявлении Штаба.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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"Сейчас Блокада достигла половины своих целей решением СНБО и указом президента. Однако, торговля с оккупантом и страной-агрессором поддерживается через украинско-российскую границу, а военнопленные до сих пор находятся в застенках оккупантов. 26 мая Штаб Блокады поставил Правительству новый ультиматум. Наши требования не были удовлетворены. Мы требуем: немедленного принятия Правительством постановления о запрете закупки российского угля, а также начать процесс национализации российского бизнеса на территории Украины. Недопустимо наполнять бюджет страны-агрессора и спонсировать оккупанта!" — сказано в сообщении.

Также Штаб блокады разместил реквизиты для заполнения анкеты, чтобы "получить информацию о последующих шагах". Кроме того, участники блокады призывают "всех неравнодушных граждан" оказать финансовую помощь.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.