На неподконтрольном Донбассе люди нуждаются в чистой воде - спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Донецкой области рассматривается вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По словам Жебривского, воду населению подвозят из резервных резервуаров и скважин. Привлекаются люди и техника ГСЧС, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия, где есть автоцистерны.

Он также отметил, что проведение ремонтно-восстановительных работ и запуск насосной станции невозможны из-за отсутствия гарантий безопасности для работников.

О ситуации в Донбассе подробнее в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Какова ситуация в этот момент на неподконтрольных территориях?

– Можно говорить о, наверное, самой важной проблеме водоснабжения, которое может в любую секунду на большинстве территориях прекратится и людей это очень беспокоит. Зачастую водопроводная вода не обрабатывается в нужной степени, нужно использовать бутилированную для пищи.

Есть определенные проблемы с лекарствами. Купить лекарства можно практически любые, но они стоят в разы дороже, чем на мирных территориях и можно говорить об определенных сложностях на данный момент с продовольствием. Это может быть связано с тем, что на блокпостах, по ту сторону блокпостов, в так называемых ДНР и ЛНР введены свои ограничения на ввоз продуктов.

Полностью запрещена продажа продукции украинского производства и, соответственно, рынок продовольственный поэтому пострадал.

Международные организации работают каким-то образом на неподконтрольных территориях, оказывают помощь пострадавшим?

– Да, можно говорить после ухода фонда Рината Ахметова "Поможем", запрета работы на неподконтрольных территориях, собственно, и остались, в основном, только зарубежные организации. Это гумпомощь, которую получают местные жители и из Международного Красного Креста. Причем большей частью это медикаменты, стройматериалы для людей, которые потеряли свое жилье.

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Но, честно говоря, нельзя сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была при наличии наших благотворительных фондов. Помощь там была гораздо ощутимей.

Предоставляются ли места для проживания тем, кто потерял свое жилье?

– Безусловно, самые пострадавшие районы, мы знаем, это промзона "Авдеевский". Соответственно, те населенные пункты, которые рядом с ней находятся, окраины Донецка, примыкающие к донецкому аэропорту и также всевозможные населенные пункты, небольшие в районе Мариуполя.

Мы знаем, там десятки сел пострадало и сегодня добавилась новая карта на точке АТО — это обстрелянная Ольгинка неподалеку от Троицкого. То, что касается помощи и возможной реконструкции домов, то и государственные службы помогают.

Я говорю о серой зоне — это та территория, которая страдает больше всего и к которой есть доступ. Соответственно, людям помогают, вывозят, расселяют в том же Мариуполе и в других больших городах. Опять же речь идет о нашей территории и серой зоне, но посчитать количество этих домов, наверное, все-таки сложно.

Есть разные абсолютно данные от разных источников. Они зачастую очень сильно не совпадают и данные меняются каждый день.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. Что можно сказать о текущей ситуации в городе?

– Гуманитарной катастрофы в Авдеевке, к счастью, нет. То есть подвозят и воду, есть электричество, есть хорошие новости от завода Авдеевского коксохима, который является градообразующим предприятием. Объявлено о том, что электроснабжение будет получаться независимо.

Объявлено также, что газовод будет вестись к городу в обход так называемой ДНР, то есть это в какой-то степени позитивный фактор. Но дело в том, что Авдеевка ежедневно попадает под обстрелы. И обострится ситуация может в любой момент, поэтому спрогнозировать невозможно.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС"рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.