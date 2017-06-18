Украинцы видят в НАТО способ прекратить конфликт на Донбассе – эксперт

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Украинцы выступают "за" вступление в НАТО и в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного четырьмя большими социологическими центрами.

Исследование показало, что если бы в Украине в ближайшее время прошел референдум о присоединении к Евросоюзу и НАТО, то большинство проголосовало бы "за" по обеим пунктам. В частности, за членство Украины в ЕС проголосовали бы 66,5% респондентов, а за членство в НАТО — почти 56%. При этом, большинство из тех, кто поддерживает идею членства Украины в Североатлантическом альянсе и в ЕС, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Результаты опроса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Валентин Войтков.

"Если говорить о поддержке украинцами вступления в НАТО, то стоит отменить, что доминирующим мотивом является то, что украинцы видят в НАТО один из способов защитить территориальную целостность Украины и прекратить войну на Донбассе. Т.е. НАТО для нас — это альянс, который усилит безопасность страны. И чем моложе люди, тем больше растет поддержка вступления Украины в НАТО. Это объясняется тем, что старшее поколение помнит идеологическую холодную войну между Варшавским блоком и НАТО, и они на ментальном уровне воспринимают НАТО как угрозу", — пояснил Войтков.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.