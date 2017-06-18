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    Переговоры по Донбассу: США "умоют руки", но воспользуются ситуацией – эксперт

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    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (10)

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    Директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" выразил сомнение по поводу того, что администрация Дональда Трампа будет больше вмешиваться в урегулирование конфликта на востоке Украины.
    Николай Капитоненко
    Голос Столицы

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Новая администрация президента США Дональда Трампа пытается заново сформулировать, какой будет политика США относительно событий на Донбассе.

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     Этому, в частности, и будет посвящена встреча Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Эксперты уже начали комментировать возможные варианты развития событий. Есть мнение, что США готовы выступить посредником между Россией и Украиной, но не в формате "Минска".

    Насколько реальным будет сценарий, что США активней возьмутся за урегулирование противостояния на востоке Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

    "Я не вижу оснований для нынешней Администрации США больше вмешиваться в наш конфликт с Россией на Донбассе. Я считаю, что политика Вашингтона по отношению к этой проблеме будет отличаться теми же чертами, что и при Бараке Обаме.  Т.е. США не будут брать на себя ответственность, принимая непосредственное участие в каких-либо форматах или инициативах, направленных на урегулирование конфликта, но в то же время будут пытаться использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы давить и на нас, и на Россию", — спрогнозировал Капитоненко.

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