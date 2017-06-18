Переговоры по Донбассу: США "умоют руки", но воспользуются ситуацией – эксперт

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Новая администрация президента США Дональда Трампа пытается заново сформулировать, какой будет политика США относительно событий на Донбассе.

Этому, в частности, и будет посвящена встреча Трампа с президентом Украины Петром Порошенко . Эксперты уже начали комментировать возможные варианты развития событий. Есть мнение, что США готовы выступить посредником между Россией и Украиной, но не в формате "Минска".

Насколько реальным будет сценарий, что США активней возьмутся за урегулирование противостояния на востоке Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

"Я не вижу оснований для нынешней Администрации США больше вмешиваться в наш конфликт с Россией на Донбассе. Я считаю, что политика Вашингтона по отношению к этой проблеме будет отличаться теми же чертами, что и при Бараке Обаме. Т.е. США не будут брать на себя ответственность, принимая непосредственное участие в каких-либо форматах или инициативах, направленных на урегулирование конфликта, но в то же время будут пытаться использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы давить и на нас, и на Россию", — спрогнозировал Капитоненко.