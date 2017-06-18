Военные заявили о новых обстрелах и раненых в Донбассе

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. За прошедшие сутки ополченцы 66 раз нарушали условия прекращения огня, в результате чего пятеро бойцов сил АТО получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что на приморском направлении 28 раз в течение субботы ополченцы открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. Под огонь из 120-мм минометов попали позиции в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино.

На донецком направлении в течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по позициям сил АТО возле Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под огнем оказались украинские укрепления возле Новгородского.

Как говорится в сообщении штаба АТО, на луганском направлении зафиксирован 21 факт использования противником оружия против украинских военных.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.