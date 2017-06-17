Бортник: "ястребы" Турчинова пытаются расширить зону АТО на всю страну

Под лозунгом отмены антитеррористической операции (АТО) в Донбассе в соответствующем законопроекте, скорей всего, будет заложена возможность введения Вооруженных сил Украины без объявления режима АТО на всей территории Украины, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"С одной стороны, президент генерирует инициативу о принятии закона о реинтеграции Донбасса – абсолютно бессмысленную, потому что сегодня реинтеграция Донбасса – не в украинских руках… А наши ястребы в лице Турчинова пытаются переделать АТО. Зону АТО расширить на всю территорию Украины… Скорее всего, в новом законопроекте, который они внесут, будет заложена возможность применения Вооруженных сил Украины без объявления АТО, будут расширены возможности президента для применения силовых органов, то есть открывается внутренний фронт", — сказал Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он не исключил, что режим АТО может быть введен на всей территории Украины.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.