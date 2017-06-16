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    Штаб АТО сообщает о гибели военного в Донбассе

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    Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2 (506)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, ополченцы продолжили обстреливать позиции украинских силовиков на мариупольском, луганском и донецком направлениях в Донбассе.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. ВСУ заявили, что зафиксировали 18 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в пятницу, один военный погиб.

    "С начала суток боевики… 18 раз открывали огонь по нашим подразделениям… В результате вражеских обстрелов один украинский военный сегодня, к сожалению, погиб", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По данным пресс-центра, ополченцы продолжили обстреливать позиции украинских силовиков на мариупольском, луганском и донецком направлениях в Донбассе.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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