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    При обстреле Авдеевки ранена местная жительница

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (529)

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    По данным полиции, "боевики уже третьи сутки продолжают расстреливать жилые кварталы прифронтового города". Отмечается, что "снаряды, прилетевшие со стороны оккупированной территории, "приземлились" в старой части города - на улице Тургенева".
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    REUTERS Oleksandr Klymenko

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В результате обстрела подконтрольной Украине Авдеевки в Донецкой области была ранена мирная жительница, сообщило областное управление украинской полиции.

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    "Боевики уже третьи сутки продолжают расстреливать жилые кварталы прифронтового города. Снаряды, прилетевшие со стороны оккупированной территории, "приземлились" в старой части города — на улице Тургенева. Осколками ранена местная жительница, поврежден автомобиль и дом", — говорится в сообщении на сайте управления полиции.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции, добавили в ведомстве.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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