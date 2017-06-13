При обстреле Авдеевки ранена местная жительница

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В результате обстрела подконтрольной Украине Авдеевки в Донецкой области была ранена мирная жительница, сообщило областное управление украинской полиции.

"Боевики уже третьи сутки продолжают расстреливать жилые кварталы прифронтового города. Снаряды, прилетевшие со стороны оккупированной территории, "приземлились" в старой части города — на улице Тургенева. Осколками ранена местная жительница, поврежден автомобиль и дом", — говорится в сообщении на сайте управления полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции, добавили в ведомстве.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.