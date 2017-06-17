Армия превратилась в доходное место - участник АТО

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В среду, 15 июня, во время круглого стола, посвященного ситуации в Вооруженных силах, озвучили печальную статистику: за 2016 год небоевые потери составили 256 военнослужащих. Боевые потери — 211 погибших.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что дальнейшее освобождение неподконтрольных территорий в рамках формата АТО невозможно.

Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны.

О том, что реально происходит в зоне АТО, обеспечении армии, причинах небоевых потерь в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель общественной организации "Военно-патриотическое объединение участников АТО "Справедливость", командир штурмовой группы батальона "Донбасс" в 2014 году Тарас Костанчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

З огляду на статистику, яку подають, можна зробити висновки, що небойові втрати перевищують бойові. Що це за показник? Як на нього реагувати правильно?

— Це показник, з одного боку, армії, яка захищається від армії, яка стоїть, веде позиційну війну, те, що у нас відбувається, лиш просто утримує свої позиції і тому немає багато втрат бойових, а втрати бойові – це ті, які відбуваються під час виконання бойової задачі, яка поставлена командуванням. Коли армія не вмотивована, як у нас зараз, коли бійці, загалом тільки більшість бійців, які зараз знаходяться на лінії фронту, на лінії розмежування, думають про те, як би швидше повернутись додому, то збільшується кількість небойових втрат. Небойові втрати – це будь-які, зрозуміло, всі втрати, які не пов’язані з виконанням бойових задач.

В статистику що зазвичай потрапляє?

— Зазвичай, це самогубства або ненавмисні вбивства. Це основні статті. І навмисні вбивства, на жаль, і таке буває.

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Чого в армії недостатньо? Чи як має бути?

— Я б навів приклад. Є Хорватія, яка мала подібну ситуацію, коли Сербія окупувала частину Хорватії, і потім протягом трьох років вся державна, так би мовити, машина, була спрямована на те, щоб звільнити цю окуповану територію, і постійно в ЗМІ, кругом вище керівництво політичне тільки й говорило про те, що готуйтеся до звільнення територій, готуйтесь, інакше не буде Хорватії як такої. Всі хорвати розуміли, що в якийсь момент настане день Х, коли армія піде вперед для того, щоб звільнити території, і всі хорвати розуміли про те, що без цього не буде Хорватії як держави, і армія була дуже вмотивована, після чого пішла армія вперед, за чотири дні була спецоперація, яка фактично і закінчила існування сербів на території… У нас відбувається трохи інше. Ми живемо мирним життям, і щось відбувається на якихось територіях, на окупованих територіях частини Донецької, Луганської областей. Армія не розуміє, я спілкуюсь постійно зі своїми бійцями-побратимами, які там знаходяться, їжджу то в Авдіївку, то в інші місця, і от сидять в окопах і не розуміють, що вони там роблять, тому що ніхто не йде вперед, ворог, бандити не збираються наступати, не збираються нічого робити. Ми чітко розуміємо, що відбувається за лінією, а наші хлопці не розуміють, що вони роблять. Вони бачать контрабанду, вони бачать нестатутні відносини, тому що постійно у нас там командири дозволяють все, що завгодно, тому що не несуть жодної відповідальності, вони бачать, що фактично армія перетворилась, скажімо, в місце заробітку якихось грошей.

Це контрактники, у нас же це примусово контрактна служба, умовно я її називаю примусовою, тому що у людини немає вибору, у багатьох людей немає вибору, у багатьох молодих хлопців в сільській місцевості, та і в містах немає, чим займатись. І тут їм пропонують 7-8 тисяч гривень, вони йдуть на контрактну службу. Далі їм не кажуть, що готуйтесь, ми зараз підемо у наступ, готуйтесь, ми тут для того, щоб звільнити наші території. Їм кажуть: чистіть зброю, сидіть в окопах, все, що завгодно, чекайте. От вони чекають, чекають, це така антимотивація насправді, тому що мало того за, не дай бог, постріли в ту сторону ворога, не дай бог, якісь випади в ту сторону, ти повинен писати рапорт і пояснення, чому це ти раптом вистрілив в сторону ворога. Іде покарання навіть дисциплінарне за те, що ти, не дай бог, вистрілив в ту сторону. Тому армія абсолютно невмотивована. У нас немає психологічної підготовки, у нас немає відбору бійців, скажімо, за принципом, військовий-невійськовий, тому що там є якась кількість молодих хлопців, людей, які за покликанням військові, є там частина, він від природи хоче бути військовим, він хоче виконувати накази, наказувати, кар’єру робити і т.д. Їх треба виділяти окремо, тому що це такі потенційні військовослужбовці. Всі інші – це люди, які прийшли заробити грошей від безвиходу.

Раніше система відбору була: люди, які мали військову іскру, потрапляли до училищ, в сержантські школи? Зараз немає такої роботи?

— Зараз не вистачає. Раніше була поголовна мобілізація і т.д. Зрозуміло, що мобілізованих туди відправляти – це взагалі гнилий варіант, тому що вони не вмотивовані, за ними бігають по кущам, їх під карною відповідальністю примушують йти в армію, а потім їх туди відправляють, а вони тільки чекають, як втекти звідти, тобто мобілізація не працює в цьому випадку, коли є хоч якийсь ризик для життя, вони взагалі антимотивовані. Перейшли на контрактну службу, мовляв, ми ж вам гроші платимо, хоча б мотивація грошова, і немає як такої підготовки. У нас взагалі — величезна дірка в сержантському складі, тобто людей, які повинні бути фаховими військовими, які чітко розуміють, що вони повинні робити в даний момент, в даній ситуації на полі бою. У нас іде окрема підготовка окремих підрозділів, про які звітує Міноборони, Генштаб, що, мовляв, нам вдалось за три роки підготувати, якщо я не помиляюсь, два батальйони за стандартами НАТО. Там були інструктора з Канади, натівські інструктори, і от аж за три роки підготували два батальйони. На прикладі Хорватії, яка за три роки підготувала 250 тисяч бійців, по ротації їх готували, готували і готували, відпускали додому, але вони чітко знали, що робити. У нас відбувається щось незрозуміло що. У нас під відкриттям того, що секретар РНБО у нас оголосив про те, що тепер ми не влазимо в рамки АТО, і нам треба якісь інші рамки, для чого і далі йде абсолютний абсурд для того, щоб використовувати всі види озброєння, для того, щоб у нас був єдиний центр командування і для того, щоб президенту надати більше повноважень. Я це все послухав і взагалі не зрозумів, про що він говорить, тому що у нас використовуються всі види озброєння: танки, авіація, великокаліберна артилерія, все використовується. Просто за незрозумілими домовленостями ми не використовуємо зараз винищувачі і штурмовики, але ж вони використовувались в 2014-2015 роках, просто збили там якусь кількість, і відмовились зараз поки що їх використовувати за домовленістю.

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Турчинов заявив про те, що сподівається найближчим часом буде якось змінено формат АТО. Питання, як називається те, що відбувається на сході України, наскільки важливо для тих, хто зараз служить?

— Воно абсолютно неважливо, особливо для тих, хто зараз там служить, і формально, якщо просто поміняти назву, природно, що нічого не зміниться. Я думаю, що все це більше зроблено для того, щоб не дати комусь проголосувати, щоб не дати проголосувати людям в Донецькій, Луганській областях на майбутніх позачергових виборах до ВР, як це не смішно звучить, але, я думаю, що ця заява була зроблена саме в цьому контексті, для того, щоб ввести там через три роки АТО, тепер ввести там якийсь надзвичайний чи військовий стан і під цим приводом не дати просто людям голосувати в східних регіонах нашої країни. Більше логічного пояснення, судячи з того, що він сказав, я не бачу, тому що я давно казав, що природно, треба вводити військовий стан, треба надзвичайне положення вводити, можливо, в тих областях, регіонах — військовий стан, а по всій країні — надзвичайне положення, і починати потім з кого? З себе, тобто з багатих цієї країни – наповнити військовий бюджет, тобто відмовитись від олігархату, поставити олігархат в рамки того, що у нас надзвичайний стан і є в інтересах нації такі-то потреби.

Франція через економічну кризу ввела 70-відсотковий податок на всіх мільйонерів, які заробляють більше мільйона євро чи щось таке. Так це в них була всього-навсього економічна криза. У нас йде війна, і у нас нічого подібного не робиться! Оголосіть, що у нас надзвичайний стан і війна, яку треба виграти в інтересах нації, заберіть, введіть 95-відсотковий податок на всіх, хто заробляє у нас шалені гроші, починаючи від олігархів і закінчуючи просто чиновниками, які можуть дозволити собі задекларувати мільйони готівки в домашніх умовах, а, отже, вона їм не потрібна, так от, в інтересах нації можна було б все це вилучити і пустити на воєнну доктрину.

Обов’язково в доктрині мати якогось конкретного ворога?

— Ні. Абсолютно. Тому що ми не знаємо, хто зараз у нас воює на сході країни. Ми кажемо: це не росіяни, вони ж не об’являються. Але є якісь люди потенційні, ми не знаємо, хто вони і так, наприклад, той же Ізраїль робить і т.д. Але ситуація надзвичайна, тому що вона загрожує безпеці держави. Крапка. Ми вводимо надзвичайний стан, ми вводимо військовий стан в зв’язку з невідомою агресією на частині України і в зв’язку з окупацією РФ Криму. Далі наповнюємо бюджет, всім громадянам пояснюємо, що, вибачте, але співати пісні, танцювати, грати в футбол і т.д. ми будемо через два роки, через три роки, коли ми виграємо війну, повернемо території, і тоді ми повернемось до мирного життя. Але, в першу чергу, громадяни України не повинні заплатити за все це. У нас грошей вистачає на підготовку цієї війни. У нас не повинні олігархи заробляти сотні мільйонів гривень щорічно, а ми шукаємо у МВФ якийсь там мільярд до поповнення бюджету для закриття дірок пенсійних, медичних і т.д.

Що взагалі скажете про військовий бюджет?

— Грошей вистачає і вистачало б. Тут знову є дуже багато питань до "Укроборонпрому", до викриття корупційних схем, які викриваються, як це не парадоксально, протягом цих трьох років викриваються журналістами, викриваються інколи якимись громадськими активістами, що там на танковому заводі примудрились вже 10 мільйонів вкрасти, на якихось закупках вкрали 50 мільйонів, якщо я не помиляюсь і т.д. І ніхто за це не розстріляний, не посаджений на довічне ув’язнення з конфіскацією майна — те, що повинно було бути в країні, яка готується до війни і яка в стані військової агресії, скажімо так, але нічого цього не відбувається. Цих грошей вистачає потенційно для мирної України, але для України, яка готується до війни з РФ, а нас же ж лякають цією війною, той же Турчинов об’явив, що РФ мобілізувала шалену кількість збройних сил на нашому кордоні і, можливо, у вересні, нас про це попереджає секретар РНБО, можливо, у вересні буде вторгнення. При цьому нічого адекватно цьому не робиться. Парадокс. Оголосіть, що ми повинні готуватись війни.

Реальні втрати нашого війська замовчуються, чи ЗМІ кажуть правду?

— Ніколи. Я думаю, що тільки в таких країнах, як США, дуже розвинутих, які мали можливість підраховувати, і відкрите абсолютно суспільство, там реально знали і кожен день говорили про свої втрати у в’єтнамській війні і т.д. Ніколи не говориться правда. У нас не є правдивими ці відомості. Ми точно знаємо, що тільки в Іловайському котлі протягом 3-5 днів загинуло близько тисячі людей, близько тисячі моїх побратимів, бійців, а всього маємо 2600 за всі три роки. Але і то — точна цифра неузгоджена. Говорили про одне число, потім про інше число і т.д., тобто немає точних остаточних даних, робиться це свідомо для того, щоб не говорити про точні дані, а, по-друге, у нас поліція рахує своїх людей, Міноборони, як це не дивно, рахує своїх людей, СБУ рахує своїх людей і т.д., прокуратура теж своїх людей рахує. Кажуть, начебто один прокурор загинув, який свідомий пішов добровольцем. Дані неточні і дані, я думаю, будуть уточнюватись багато років по закінченню війни, коли всі дані будуть зведені під один знаменник, і будемо точно знати цифру. Вона, я думаю, буде якщо не на порядок, то в рази більша тієї, яку зараз озвучують.

А можуть списувати загиблих на небойові втрати, аби не надавати статус учасника бойових дій, пільги?

— По-перше, учасник бойових дій – там надається в будь-якому разі, якщо людина загинула в зоні бойових дій і в зоні АТО зараз, незалежно від того. Єдине, скажімо, я такої практики не знаю, щоб бойові втрати, тому що це дуже важко зробити. Як правило, якщо бойові втрати, то там є завжди свідки, є побратими, які бачили цю втрату, загибель свого побратима, сослуживця і тому списати на небойові – це треба, умовно кажучи, ще з кимось домовитись, а мало, хто піде на такі домовленості, природно. Тому не думаю, що така практика має місце. Набагато гірше, що має місце те, що вчора були на круглому столі матері, дружини, родичі загиблих, самовбивць, як виявилось, в багатьох випадках для того, щоб спростити собі задачу поліції, яка розслідує ці випадки і для того, щоб не несли покарання командири, а вони в цьому випадку не несуть покарання, якщо це самовбивство, а не вбивство або випадкова смерть, то багато випадків, коли, як мінімум, незрозумілі речі, незрозуміла загибель бійця і списують на самогубство. Часто-густо пишуть, що був випивший, якісь шалені проміле в крові знаходять. Це кричущі випадки, тому що є ж родичі, є дружини, є мами, які приходять, вони плачуть, вони показують ці документи або ці відписки, коли їм пишуть, показують фотографії їх сина чи чоловіка, який застрелився, вистрілив собі в потилицю трьома пострілами, а все рівно кримінальна справа закривається і пишеться «самогубство», і такі випадки непоодинокі, їх досить багато.

Які причини таких випадків?

— Причини в тому, що не хочуть нести відповідальність. Хтось – це, як правило, командир частини, який в такому: самогубство і самогубство. От вони не можуть розслідувати. Ми піднімали це питання на круглому столі, тому що поліція як така не може, вона не має можливості розслідувати, а на неї покладені зараз, за законом, розслідування цих випадків, і виходить, що, умовно кажучи, цивільна поліція має їхати, заходити у військову частину, допитувати як свідків військовослужбовців. Такий абсурд абсолютний.

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Яка основна причина самогубств?

— Основна причина – це слабка психологічна робота в підрозділах з військовослужбовцями, це відсутність тих військових психологів, які повинні бути, як мінімум, один на рівні роти, я вже не кажу взвод.

Напомним, глава правления ВО "Украинцы – вместе!" Руслан Руденко в эфире "ГС" рассказал о программе "Социальная карточка участника АТО", и подчеркнул, что уже около 2 тысяч предпринимателей дают скидки участникам АТО.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщал, что недовольные решением Киевсовета несколько десятков добробатов ворвались штурмом в здание Киевсовета, разбросав охрану.