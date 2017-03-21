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    Вилкул: новый закон о госязыке - полный бред

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    Языковая зачистка. Табу на русский (70)

    (обновлено: )16840
    По словам народного депутата Александра Вилкула, принятием нового закона о государственном языке Верховная Рада проигнорирует мнение миллионов украинцев и представителей европейского сообщества.
    Александр Вилкул
    Пресс-служба Александра Вилкула

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Народные депутаты предложили внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко.

    Закон предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

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    Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул не исключает того, что скандальный законопроект будут протягивать и даже могут принять. 

    "Вместе с тем, нужно понимать, что принятие подобной инициативы только усилит радикализацию общества. Предлагаемый закон о государственном языке иначе как полным бредом не назовешь. О том, что он нарушает права миллионов граждан говорят уже даже страны Евросоюза, куда Украина так стремится. Тем не менее, нынешний состав парламента не слышит не только своих сограждан, но и того, что говорят здравомыслящие люди в Европе. Блокаду на Донбассе ведь тоже осудили все, начиная от Германии и Нидерландов и заканчивая официальными лицами ЕС. То же самое и с законом о государственном языке", — отмечает политик.

    По словам Вилкула, законопроект о государственном языке — очередной отвлекающий маневр власти.

    "Я разговаривал по этому поводу с Андреем Парубием, попросив его прекратить своими действиями раскалывать общество. Радикальная позиция спикера ВР известна, но будем надеяться, что здравый смысл имеет шанс восторжествовать. Хотя, принятие недавно в первом чтении закона о квотах на ТВ говорит об обратном. Для того, чтобы отвлекать людей от социального коллапса Рада занимается переименованиями, запретами и отменами. Разве от этого людям стало легче жить? Сомневаюсь",- подытожил он.

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