В ДНР отреагировали на заявления о смене формата АТО

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Изменение Киевом статуса военной операции в Донбассе с "антитеррористической операции" на "гибридную войну" может привести к эскалации конфликта, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

"Подобные заявления высокопоставленных украинских политиков полностью противоречат минским соглашениям. Введение понятия "гибридной войны" и предложение на законодательном уровне регламентировать действия ВСУ (вооруженных сил Украины) в рамках этого термина на деле лишь развяжет руки украинским карателям", — заявил журналистам Пушилин.

Он считает, что подобные заявления представителей Киева "направлены на эскалацию конфликта, а никак не на его урегулирование".

"Ситуация в Донбассе и без того накалена — рост количества обстрелов территории ДНР, ежедневные разрушения инфраструктуры, погибшие и раненые среди гражданского населения", — добавил Пушилин.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.