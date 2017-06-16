наверх
16.06.201721:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    В ДНР отреагировали на заявления о смене формата АТО

    Тема:

    Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2 (507)

    37710
    По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Дениса Пушилина, заявления представителей Киева о смене формата АТо "направлены на эскалацию конфликта, а никак не на его урегулирование".
    Денис Пушилин. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Изменение Киевом статуса военной операции в Донбассе с "антитеррористической операции" на "гибридную войну" может привести к эскалации конфликта, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

    Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 274 военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Турчинов, Порошенко и минские соглашения: между АТО и войной

    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

    "Подобные заявления высокопоставленных украинских политиков полностью противоречат минским соглашениям. Введение понятия "гибридной войны" и предложение на законодательном уровне регламентировать действия ВСУ (вооруженных сил Украины) в рамках этого термина на деле лишь развяжет руки украинским карателям", — заявил журналистам Пушилин.

    Он считает, что подобные заявления представителей Киева "направлены на эскалацию конфликта, а никак не на его урегулирование".

    "Ситуация в Донбассе и без того накалена — рост количества обстрелов территории ДНР, ежедневные разрушения инфраструктуры, погибшие и раненые среди гражданского населения", — добавил Пушилин.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада