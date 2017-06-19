Глава одной из фракций в Раде объявил голодовку из-за львовского мусора

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Глава парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку, покинув заседания согласительного совета в понедельник.

"Требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве я как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение. Никогда не думал, что это решение я буду принимать в ХХІ веке здесь. Я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола центральной власти в Украине. В ХХІ веке, к сожалению", — сказал Березюк.

В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Так, улицы города буквально завалены мусором, в связи с чем мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.