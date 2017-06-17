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    Фотоленты

    Штаб АТО опубликовал фото обстрела Бердянского

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (819)

    4201
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО
    Обстрел Бердянского
    Обстрел Бердянского
    Пресс-центр штаба АТО

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    Обстрел Бердянского

    В субботу в 17.40 ополченцы из минометов обстреляли жилые дома мирных жителей населенного пункта Бердянское неподалеку Мариуполя. Фото размещены в интернете на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    "В результате обстрела разрушена крыша и потолка в одной из сооружений по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию в доме. Также значительные повреждения получили дома, находящиеся рядом с эпицентром попаданий", — говорится в сообщении. 

    Обошлось без жертв среди местного населения, передает штаб.

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    Кроме того пресс-центр сообщил о 22 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе в субботу и трех раненых военнослужащих.

    По данным военных, оперативная обстановка в районе проведения военной операции остается напряженной, в течение дня ополченцы 22 раза применяли оружие против украинских военных. В частности, по данным военных, девять раз ополченцы били из артиллерийского вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

    "В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ВС Украины сегодня получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра.

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