Штаб АТО опубликовал фото обстрела Бердянского

В субботу в 17.40 ополченцы из минометов обстреляли жилые дома мирных жителей населенного пункта Бердянское неподалеку Мариуполя. Фото размещены в интернете на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В результате обстрела разрушена крыша и потолка в одной из сооружений по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию в доме. Также значительные повреждения получили дома, находящиеся рядом с эпицентром попаданий", — говорится в сообщении.

Обошлось без жертв среди местного населения, передает штаб.

Читайте также: Украина и Европа: все зависит от смены поколений — эксперты

Кроме того пресс-центр сообщил о 22 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе в субботу и трех раненых военнослужащих.

По данным военных, оперативная обстановка в районе проведения военной операции остается напряженной, в течение дня ополченцы 22 раза применяли оружие против украинских военных. В частности, по данным военных, девять раз ополченцы били из артиллерийского вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ВС Украины сегодня получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра.