Погребинский о законе о реинтеграции Донбасса и встрече Порошенко-Трамп

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сейчас идут последние согласования документа, который вынесут сразу в парламент. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По словам Ирины Геращенко, законопроект "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" практически завершен, законопроект готовится на базе минских договоренностей и предусматривает, что мониторинговая миссия ОБСЕ будет продолжать свою деятельность на неподконтрольных территориях. Однако предполагается и возможность использования международной полицейской или миротворческой миссии в Донбассе.

Не будет ли противоречить минским договоренностям новый документ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Законопроект про деокупацію і реінтеграцію Донбасу може сприяти виконанню Мінських домовленостей, чи викличе зворотну реакцію?

— Важко коментувати документ, який ми не читали, а маємо інформацію з таких випадкових джерел, крім слів, не дуже відповідальних за свої слова людей, таких, як Ірина Геращенко.

Є ще слова Турчинова, якісь витоки в "Комерсанті". Можливо, вони бачили текст, але ми ж з вами не бачили остаточного тексту, тому важко говорити.

Припустимо, що те, про що вже говорили, що воно відповідає дійсності, щось подібне там є. Перше питання, власне, чи відповідає він Мінським домовленостям, чи будуть вони допомагати реалізації Мінських домовленостей. Є абсолютно чітка відповідь – ні, не відповідає, суперечить Мінським домовленостям за багатьма пунктами.

Я пару пунктів скажу. Наприклад, йдеться про те, що буде вводиться військовий чи надзвичайний стан. Наскільки я зрозумів, передбачається введення на окремих територія воєнного чи надзвичайного стану. Що це означає? Це означає, згідно української Конституції, що змінювати Конституцію під час воєнного стану неможливо, це означає, що відповідний пункт Мінських угод не буде виконаний, це означає, що Мінські угоди не будуть виконані.

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Далі: пункт про вибори, там йдеться про те, що будуть вибори на окупованих територіях. Які вибори на окупованих територіях? Згідно з правилами ОБСЄ не проводяться вибори на окупованих територіях.

Згідно з документом цим територіям надається статус окупованих, але вибори на них будуть вже проводитись, коли вони будуть під юрисдикцією України?

— Перестануть бути окупованими. Значить, є пункти Мінських угод. Там нічого подібного немає. Я сказав би так, це перша і важлива річ, яка важлива, власне, я думаю, для президента і для тих людей, які сьогодні сидять в українському парламенті, депутатів, важливо, щоб відкласти якомога далі вибори парламентські.

Саме цей закон вирішує цю проблему, оскільки не можна проводити парламентські вибори під час воєнного стану, навіть якщо він вводиться на окремих територіях. Так що, я думаю, зміст якраз у цьому.

Я додав би ще один момент. Президент полетів до Трампа, і йому потрібно запропонувати Трампу якусь українську модель вирішення проблеми, і саме тому ми маємо розмови про те, що тут будуть вирішені гуманітарні проблеми, саме те, в чому звинувачують Україну, що вона не виплачує пенсії — це ж свої люди і т.д.

Будуть ці пункти і буде пропозиція для Трампа. Умов, будь ласка, коли будеш зустрічатись з Путіним, нехай він погодиться на те, що ці території, що Росія є учасником конфлікту, і я тоді з вашою допомогою буду розмовляти з Путіним і вирішувати всі наші проблеми. У нас є ідеї, як це зробити і т.д.

Буде це сприйнято Москвою? Дуже навряд чи. Я б сказав би, ймовірність цього нульова.

Навіть незважаючи на те, що це дає можливість Росії в такому випадку приєднати ці землі до себе?

— Я не знаю, поки що про це не йдеться. Мені видається, що можливий реальний варіант, не те, про що написано і що не буде реалізовано очевидно. Ніхто війну оголошувати не буде Росії в Україні.

Але що тут можливо? Можливе замороження цього конфлікту і створення, так би мовити, такої умовної стіни з лінією, та, що сьогодні лінія протистояння, буде виглядати як лінія між окупованими територіями, як вважає сьогодні Україна про Крим, буде щось на кшталт Криму.

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Я думаю, що якщо перестануть стріляти і будуть вичікувати момент, коли можна буде домовитись з Путіним, без Путіна, тоді ситуація буде хоча б в тому розумінні позитивна, що не будуть вбивати наших хлопців.

Складається враження, що ці пропозиції готувались під візит президента Порошенка до США. Можливо, на цих переговорах буде обговорюватись приєднання США до формату нинішньої "нормандської четвірки", але у тому паралельному ракурсі, який вела Вікторія Нуланд разом із Сурковим. Навряд чи США захочуть брати в цьому участь?

— Я абсолютно згоден. Не буде, власне, сам Трамп, враховуючи всі проблеми, які в нього є, не буде сидіти за одним столом в компанії "нормандського формату". Це для мене очевидно.

Але те, що з великою ймовірністю буде відновлений формат по типу Нуланд-Сурков, я думаю, дуже велика ймовірність цього існує, і будуть шукати можливості хоча б такої перспективи послаблення безнадії.

Сьогодні ситуація в абсолютному, глухому куті. Втручання США дає певний шанс на якусь мінімальну, хоч мінімальну перспективу виходу з цього глухого кута.

Напомним, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" выразил сомнение по поводу того, что администрация Дональда Трампа будет больше вмешиваться в урегулирование конфликта на востоке Украины.