Почти 1,5 тыс человек отказали во въезде в Украину из России - СМИ

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Почти 1,5 тысячи человек отказали во въезде из России в Украину за первые пять месяцев 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы.

"Отказано (за период с января по май 2017 года — Ред.) в пересечении украинско-российской границы во время въезда в Украину 1471 человеку, во время выезда из Украины — 920 лицам", — говорится в ответе Государственной пограничной службы Украины на запрос украинского издания "Апостроф".

Отмечается, что в январе-мае 2016 года во въезде в Украину из РФ было отказано 1728 лицам, во въезде в РФ из Украины – 990.

По данным ведомства, украинско-российскую границу на выезд из Украины за пять первых месяцев 2017 года пересекли больше двух миллионов человек, что близко к показателям за аналогичный период прошлого года.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что у граждан России при пересечении границы с Украиной будут отбирать биометрические данные.