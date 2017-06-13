Службы Италии отказали во въезде украинцам с биометрикой: названы причины

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Службы Италии отказали во въезде двум украинцам с биометрическими паспортами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Скриншот со страницы Олега Слободяна

"Имеем 6 случаев отказов. 4 — в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания и 2 — в связи с неподтверждением цели пребывания. Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов", — написал Слободян.

По состоянию на 6 часов 13 июня границу Украины в страны ЕС в рамках безвиза пересекло 2910 граждан Украины. Речь идет о тех украинцах, которые имели с собой только биометрические паспорта.

Из них 70% пересекли границу на западном участке, в автомобильных пунктах пропуска, 7% — в железнодорожных. Еще 23% воспользовались услугами авиационных портов.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.