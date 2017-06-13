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    Рудяков: визы для россиян не введут, но въезд в Украину затруднят

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (65)

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    По словам политического эксперта Павла Рудякова, украинские власти пока не решатся ввести визовый режим с РФ, но уже придумали механизм ограничения въезда в Украину.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Фантазии власти о введении визового режима между Украиной и РФ приобретают в последнее время все более реальные очертания.

    Еще недавно заявления спикера ВР Андрея Парубия и его соратника по "партии войны" Александра Турчинова считались псевдопатриотической блажью, а сейчас это уже не выглядит чем-то комичным.

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    Не проходит и недели о том, чтобы представители власти не говорили об отмене безвизового режима между Украиной, а на одно критическое замечание сразу же находится три-четыре одобрительных. Судя по всему, в кабинетах власти пока не выработан механизм, по которому будет ограничиваться въезд россиян в Украину. Нет ясности и в последнем заявлении главы МИДа Павла Климкина, за которым, собственно, и будет последнее слово в этом вопросе.

    Приготовив "европейскую" яичницу в утреннем эфире телеканала, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, глава ведомства неожиданно заявил, что визовая система отживает свой век и нужно стремиться к переходу на поездки исключительно по биометрическим паспортам.

    "Вот вы ездите во многие страны, а потом заходите в интернет и говорите: "Я через пять дней еду". Вот так и российские граждане должны ехать в Украину. Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", – крайне завуалировано прокомментировал Климкин.

    Вместе с тем, политолог-международник, директор Информационно-аналитического Центра "Перспектива" Павел Рудяков уверен, что власть уже подготовила механизм введения дополнительных ограничений.

    – С одной стороны, введение визового режима с Российской Федерацией вполне укладывается в логику той государственной политики, которая сейчас проводится в Украине. Это политика всяческого ограничения, отгораживания от "северных соседей". Если бы сегодня власти отменили безвизовый режим с РФ, никто в мире даже этому не удивился бы.

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    С другой стороны, внутри власти существует серьезное сопротивление. Оно основано на понимании того, что подобные действия априори противоречат национальным интересам и являются вредными для значительной части граждан. При нормальных демократических процессах в стране это должно быть стопроцентным маркером того, что от таких ходов надо воздерживаться.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Если судить по высказываниям политиков, то первая волна призывов "прямо завтра" вводить визы для россиян немного спала. Сейчас эта тема перешла в более ровное течение.

    Тем не менее Климкин, пусть и завуалировано, объяснил, что ограничения все-таки будут иметь место…

    – Речь о том, что будет найден или уже найден, но пока держится в тайне некий паллиативный вариант. По нему, визовый режим с РФ официально введен не будет, но появятся некие ведомственные акты и постановления, которые создадут дополнительные трудности для российских граждан или их отдельных категорий.

    Речь идет об ограничении свободного въезда, что будет сделано в самое ближайшее время. Логика действий исполнительной власти однозначно указывает на то, что в этом есть заинтересованность.

    Как это может выглядеть на практике?

    – Это может быть требование предъявлять какие-то дополнительные документы – справка с места работы, о несудимости, о том, что не был добровольцем на Донбассе или не ездил в Крым после марта 2014-го года.

    Все будет зависеть от степени глупости и болезненной фантазии наших чиновников, а также того, коснется ли это всех граждан РФ или только отдельных категорий.

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    Не исключено, что будет запущен режим, который сегодня действует между Украиной и Европой – от человека потребуют доказать наличие необходимых средств, обратного билета, брони в гостинице и т. д. Россияне в среднем живут побогаче, чем украинцы, но не так богато, как европейцы – для рада граждан РФ этот момент может стать обременительным.

    Стоит ли ожидать чего-то подобного со стороны Российской Федерации?

    – Можно не сомневаться, что ответные действия последуют практически незамедлительно. Представители властей РФ уже заявляли об этом, так что сомневаться не приходится. Думаю, что в украинская сторона получит точно такие же ограничения, какие введет для российской.

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    Полагаете, что до конкретного введения визового режима между Укриной и РФ так и не дойдет?

    – Думаю, что до поздней осени ожидать официального визового режима не стоит, если не будет каких-то форс-мажорных событий. А уже ближе к зиме может случиться все, что угодно. Ведь опять будет востребована тема конфронтации и напряженности в двусторонних отношениях. Тогда разные чиновники и ведомства будут снова выступать в предложениями о том, как бы еще насолить россиянам.

    Есть ли в украинском обществе поддержка инициатив власти по ограничениям при пересечении российско-украинской границе?

    – Дело в том, что об общественной поддержке у нас уже никто не думает, поскольку в стране установилась власть очень узкого меньшинства. В гражданском обществе отсутствуют какие-либо дискуссионные моменты. Поддержка имеется, но она на уровне трех-пяти процентов всего населения страны.

    Более здравомыслящая и образованная публика, которая сохраняет какие-то остатки понимания, не будет приветствовать такие инициативы. Нормальные люди понимают, что это проявление нездоровой линии государственного развития. Тем более, что исторический опыт показывает, что крайне невыгодно доводить до такого отношения с соседями.

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