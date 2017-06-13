Рудяков: визы для россиян не введут, но въезд в Украину затруднят

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Фантазии власти о введении визового режима между Украиной и РФ приобретают в последнее время все более реальные очертания.

Еще недавно заявления спикера ВР Андрея Парубия и его соратника по "партии войны" Александра Турчинова считались псевдопатриотической блажью, а сейчас это уже не выглядит чем-то комичным.

Не проходит и недели о том, чтобы представители власти не говорили об отмене безвизового режима между Украиной, а на одно критическое замечание сразу же находится три-четыре одобрительных. Судя по всему, в кабинетах власти пока не выработан механизм, по которому будет ограничиваться въезд россиян в Украину. Нет ясности и в последнем заявлении главы МИДа Павла Климкина, за которым, собственно, и будет последнее слово в этом вопросе.

Приготовив "европейскую" яичницу в утреннем эфире телеканала, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, глава ведомства неожиданно заявил, что визовая система отживает свой век и нужно стремиться к переходу на поездки исключительно по биометрическим паспортам.

"Вот вы ездите во многие страны, а потом заходите в интернет и говорите: "Я через пять дней еду". Вот так и российские граждане должны ехать в Украину. Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", – крайне завуалировано прокомментировал Климкин.

Вместе с тем, политолог-международник, директор Информационно-аналитического Центра "Перспектива" Павел Рудяков уверен, что власть уже подготовила механизм введения дополнительных ограничений.

– С одной стороны, введение визового режима с Российской Федерацией вполне укладывается в логику той государственной политики, которая сейчас проводится в Украине. Это политика всяческого ограничения, отгораживания от "северных соседей". Если бы сегодня власти отменили безвизовый режим с РФ, никто в мире даже этому не удивился бы.

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С другой стороны, внутри власти существует серьезное сопротивление. Оно основано на понимании того, что подобные действия априори противоречат национальным интересам и являются вредными для значительной части граждан. При нормальных демократических процессах в стране это должно быть стопроцентным маркером того, что от таких ходов надо воздерживаться.

Если судить по высказываниям политиков, то первая волна призывов "прямо завтра" вводить визы для россиян немного спала. Сейчас эта тема перешла в более ровное течение.

Тем не менее Климкин, пусть и завуалировано, объяснил, что ограничения все-таки будут иметь место…

– Речь о том, что будет найден или уже найден, но пока держится в тайне некий паллиативный вариант. По нему, визовый режим с РФ официально введен не будет, но появятся некие ведомственные акты и постановления, которые создадут дополнительные трудности для российских граждан или их отдельных категорий.

Речь идет об ограничении свободного въезда, что будет сделано в самое ближайшее время. Логика действий исполнительной власти однозначно указывает на то, что в этом есть заинтересованность.

Как это может выглядеть на практике?

– Это может быть требование предъявлять какие-то дополнительные документы – справка с места работы, о несудимости, о том, что не был добровольцем на Донбассе или не ездил в Крым после марта 2014-го года.

Все будет зависеть от степени глупости и болезненной фантазии наших чиновников, а также того, коснется ли это всех граждан РФ или только отдельных категорий.

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Не исключено, что будет запущен режим, который сегодня действует между Украиной и Европой – от человека потребуют доказать наличие необходимых средств, обратного билета, брони в гостинице и т. д. Россияне в среднем живут побогаче, чем украинцы, но не так богато, как европейцы – для рада граждан РФ этот момент может стать обременительным.

Стоит ли ожидать чего-то подобного со стороны Российской Федерации?

– Можно не сомневаться, что ответные действия последуют практически незамедлительно. Представители властей РФ уже заявляли об этом, так что сомневаться не приходится. Думаю, что в украинская сторона получит точно такие же ограничения, какие введет для российской.

Полагаете, что до конкретного введения визового режима между Укриной и РФ так и не дойдет?

– Думаю, что до поздней осени ожидать официального визового режима не стоит, если не будет каких-то форс-мажорных событий. А уже ближе к зиме может случиться все, что угодно. Ведь опять будет востребована тема конфронтации и напряженности в двусторонних отношениях. Тогда разные чиновники и ведомства будут снова выступать в предложениями о том, как бы еще насолить россиянам.

Есть ли в украинском обществе поддержка инициатив власти по ограничениям при пересечении российско-украинской границе?

– Дело в том, что об общественной поддержке у нас уже никто не думает, поскольку в стране установилась власть очень узкого меньшинства. В гражданском обществе отсутствуют какие-либо дискуссионные моменты. Поддержка имеется, но она на уровне трех-пяти процентов всего населения страны.

Более здравомыслящая и образованная публика, которая сохраняет какие-то остатки понимания, не будет приветствовать такие инициативы. Нормальные люди понимают, что это проявление нездоровой линии государственного развития. Тем более, что исторический опыт показывает, что крайне невыгодно доводить до такого отношения с соседями.