Тука рассказал, когда можно начать обсуждать введение визового режима с РФ

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Вопрос введения визового режима с Россией можно будет обсуждать после профессиональной оценки всех рисков для работающих в РФ украинцев Министерством иностранных дел и Минэкономразвития. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "112 Украина".

"Этим вопросом должны заниматься в первую очередь не политики и не люди, которые не являются специалистами в этом вопросе. Я до сих пор не слышал профессиональных оценок от МИД и от Министерства экономики и развития, – какие последствия будут для Украины после принятия такого решения… Насчет тех нескольких миллионов наших граждан, которые работают в РФ и какова их будет судьба, – это меня интересует как госслужащего гораздо больше. Ответа профессионалов я пока не слышал", – заявил Тука.

По словам замминистра, с точки зрения безопасности внутри Украины Служба безопасности и Министерство внутренних дел имеют достаточно возможностей обеспечивать порядок и при имеющемся режиме.

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Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.